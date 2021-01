Apple, LVMH et Tesla au (copieux) menu de la semaine

Les rêves de reprise en flèche de l'économie sont à nouveau décalés, ce qui a le don de créer quelques tensions sur les marchés financiers. Voilà ce qu'on pourrait dire en une phrase pour résumer le climat actuel, avec des places boursières qui végètent sur leurs niveaux récents à cause de la nouvelle offensive du coronavirus. Les pays se referment et adaptent leurs stratégies parce que la montée en puissance de la vaccination n'est pas suffisamment rapide. En France, le mot reconfinement est sur toutes les lèvres. Il occupe d'ailleurs la première place des recherches en ligne, comme l'illustre l'outil Trends de Google. Cet implacable miroir du quotidien dominant montre que la peur de nouvelles restrictions dépasse, et de loin, le comptes-rendus du derby entre Saint-Etienne et Lyon et les déboires patrimoniaux de Gaston Ghrenassia dit Enrico Macias. Après ça, on ne pourra plus dire que les Français ne s'intéressent pas à l'économie.

Les statistiques sont implacables et montrent que l'Europe, plutôt citée en exemple dans le monde pour sa réaction économique et monétaire face à la crise, a raté les enjeux vaccinaux. Il suffit de consulter les graphiques d'administration des vaccins pour s'en persuader. Le gouvernement Johnson au Royaume-Uni, souvent raillé pour son amateurisme, a déjà traité 10% de la population britannique. Aux Etats-Unis, où l'administration Trump est toujours passée pour avoir traité à minima les questions sanitaires, le taux de vaccination est quatre fois supérieur à celui de la France et trois fois au-dessus de celui de la Suisse. Ce manque d'efficacité, indépendamment des indéniables problématiques industrielles liées à la production des vaccins, est en train de remonter à la surface. Pas assez pour figurer dans Google Trends, mais suffisamment pour que cela constitue un sujet de discussion dans les semaines à venir et, espérons-le, un motif d'amélioration des dysfonctionnements de nos institutions.

En attendant, le coronavirus pèse à nouveau sur le parcours des indices, alors que se profile une semaine intense pour les publications de résultats d'entreprises, avec notamment Microsoft, LVMH, Novartis, Apple, Tesla, Samsung et des dizaines d'autres poids lourds. Si l'on ajoute à cela une réunion de la banque centrale américaine mardi et mercredi et la volonté démocrate de faire passer le plan de relance de 1 900 milliards de dollars avant le procès pour destitution de Donald Trump le 8 février, on disposera d'à peu près tous les déterminants majeurs du moment.

25 millions de contaminations au coronavirus aux Etats-Unis

Le président mexicain contracte la Covid-19.

Joe Biden et Emmanuel Macron ont eu leur premier entretien téléphonique hier soir. Le nouveau président américain avait déjà auparavant discuté avec Boris Johnson.

Washington a prévu d'instaurer de nouvelles restrictions à l'entrée sur son territoire.

Rebelo de Sousa réélu à la tête du Portugal.

Le procès pour destitution de Donald Trump est prévu le 8 février.

Ce matin, la perspective de l'arrivée du plan de soutien aux Etats-Unis l'emporte sur les ravages du coronavirus. Les indicateurs avancés sont haussiers en Europe et aux Etats-Unis, pendant que Tokyo a terminé en légère hausse.

Deux indicateurs d'activité aujourd'hui, l'Ifo des confiance des milieux d'affaires allemands (10h00) et l'indice d'activité de la Fed de Chicago (14h30).

L'euro remonte légèrement à 1,2178 USD. L'once d'or s'échange à 1854 USD. Le pétrole baisse de quelque cent à 55,31 USD le baril de Brent et à 52,21 USD le baril de WTI. Le T-Bond offre un rendement de 1,09% sur 10 ans. Le Bitcoin rebondit à 33 400 USD.

Volkswagen discute avec ses fournisseurs de pénalités à cause des arrêts de ligne de production dus à des ruptures de stocks de puces électroniques.

GlobalWafers relève de 125 à 145 EUR l'action son offre sur Siltronic, dont le conseil accepte la proposition.

La Deutsche Bank a ouvert une enquête sur de présumées ventes illégales par ses salariés de produits d'investissement à des clients, après des révélations du Financial Times.

L'Allemagne a commandé 200 000 doses pour 400 M€ du traitement expérimental de Regeneron à base d'anticorps administré à Donald Trump.

L'Italie poursuit les laboratoires Pfizer et AstraZeneca pour le retard accumulé dans les livraisons de vaccins.

Nouvelle explosion pour l'action Gamestop à Wall Street.

Boohoo s'apprêterait à racheter la marque Debenhams, selon le Financial Times.

7-Eleven mandate des banques pour une émission obligataire géante de près de 11 Mds$.

Gulf Air négocie avec Airbus et The Boeing Company des décalages de livraisons.

L'action Toshiba flambe avant son retour vendredi dans le première section de la Bourse de Tokyo.

Facebook et com ont renforcé leurs dépenses de lobbying en 2020, selon le Wall Street Journal, à respectivement 20 et 18 M$.

Asos en pole position pour le rachat de TopShop, selon Sky News, pour 250 M£.

Tesla accuse un ancien salarié du vol de 26 000 fichiers confidentiels.

KLM (Air France-KLM) maintiendra ses vols long-courriers après avoir trouvé un accord avec le gouvernement néerlandais sur les règles sanitaires.

CPH Chemie va fusionner avec son actionnaire de référence Uetikon.

Ça publie aujourd'hui. Nidec, Koninklijke Philips, Kimberly-Clark, ID Logistics, Crest Nicholson, Nacon, Bigben…