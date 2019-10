Apple Pay désormais accessible aux clients de Viseca

Zurich (awp) - Apple Pay s'étend en Suisse. La solution de paiement mobile du géant californien à la pomme est désormais accessible aux clients de Viseca Card Services, spécialisé dans le paiement sans numéraire.

"Apple Pay fonctionne avec toutes les cartes de paiement Visa et Mastercard de Viseca et des banques participantes, et notamment les cartes de crédit et de débit Viseca", selon le communiqué, mardi, de l'entreprise qui fait partie du groupe Aduno.

"Il est également possible pour la première fois en Suisse d'utiliser Apple Pay avec une carte de débit". Les paiements effectués via la solution de paiement mobile américaine peuvent être directement débités du compte bancaire.

Roland Zwyssig, chef du marketing chez Viseca Card Services, a déclaré considérer "l'introduction d'Apple Pay comme la continuation logique de notre stratégie de numérisation."

Viseca a émis 1,6 million de cartes, selon le décompte d'août. Depuis cet été, ses clients ont aussi accès à Samsung Pay. En avril, Credit Suisse avait annoncé le lancement de la solution de paiement avec Apple Pay, trois jours après avoir communiqué le partenariat avec Samsung Pay.

Le groupe Aduno est détenu par les banques cantonales, Raiffeisen, la Banque Migros, la Banque Cler, des banques régionales ainsi que des banques commerciales et privées.

