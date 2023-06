Apple Inc. a acquis Mira, une startup d'AR basée à Los Angeles qui fabrique des casques pour d'autres entreprises et l'armée américaine, a rapporté The Verge, citant un message du compte Instagram privé du PDG de Mira lundi et une personne familière avec l'affaire.

Cela intervient un jour après qu'Apple a dévoilé un casque de réalité augmentée coûteux appelé Vision Pro, l'un de ses paris les plus risqués depuis l'introduction de l'iPhone il y a plus d'une décennie, faisant irruption sur un marché dominé par les Meta Platforms .

Les contrats militaires de Mira comprennent un petit accord avec l'armée de l'air américaine et un accord de 702 351 dollars avec la marine, selon les dossiers gouvernementaux et les communiqués de presse, indique le rapport.

Apple et Mira n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. (Reportage de Samrhitha Arunasalam à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)