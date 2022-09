Apple aggrave le repli des valeurs de croissance en difficulté

Bloomberg avait précédemment rapporté qu'Apple avait demandé à ses fournisseurs de réduire leurs efforts pour augmenter l'assemblage de sa gamme d'iPhone 14 de pas moins de 6 millions d'unités au second semestre de l'année en raison d'une demande décevante.

Les actions de la société publique la plus précieuse au monde sont tombées à 145,89 $ et étaient en passe d'ouvrir à leur plus bas niveau depuis deux mois. [.N]

D'autres valeurs de croissance, dont Microsoft Corp, Amazon.com, Alphabet, le parent de Google, et Tesla Inc, ont chuté de 1,5 à 3 % à la suite de la nouvelle.

"Il faut s'attendre à une baisse de la demande des consommateurs lorsque les factures de services publics augmentent, que les taux d'intérêt augmentent, que les coûts des prêts hypothécaires augmentent... les dépenses discrétionnaires vont être réduites par cela", a déclaré Patrick Armstrong, directeur des investissements chez Plurimi Wealth à Londres.

"Apple n'est pas à l'abri de cela et c'est probablement symptomatique de ce qui se passe dans de nombreuses entreprises différentes en ce moment."

Les valeurs de croissance sensibles aux taux ont été malmenées cette année par le rythme rapide des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

L'indice de croissance S&P 500 a perdu 29 % cette année, contre une baisse de 17 % pour son homologue de valeur.

Les actions des fabricants de puces ont chuté à la suite de la nouvelle, les fournisseurs d'Apple, Broadcom, Qualcomm et Taiwan Semiconductor, Skyworks Solutions et ON Semiconductor ayant baissé de 1,2 % à 2,8 %.

Les fournisseurs d'Apple en Europe - STMicroelectronics, BE Semiconductor, Nordic Semiconductor, ASM International, Infineon et ASML - ont chuté entre 1,6 % et 4,7 %.