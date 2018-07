Bourse de Paris : Apple, comme Amazon ou comme Facebook ?

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Il n'y a pas de raisons de paniquer pour autant. Le graphique ci-dessus montre bien que le Nasdaq avait largement surperformé les indices plus généralistes depuis le 1er janvier. Il prouve aussi que le S&P 500 ou le CAC 40 s'en sortent de façon honorable au regard des tensions actuelles sur les droits de douane. Jusqu'à présent, les dépassements de prévisions dans les résultats d'entreprises sont bien placés par rapport à la moyenne aux Etats-Unis. Et août arrivant, on note une certaine accalmie dans les bras de fer géopolitiques en cours.Les principales publications du jour s'appellent Apple Sony ou encore Enel . Mais il y en a plusieurs dizaines d'autres.Ce matin, la Banque du Japon a maintenu ses taux et fait part de sa volonté de rendre son "QE" plus flexible. Beaucoup d'annonces en ce dernier jour de juillet. Les ventes de détail allemandes (8h00, consensus +1,1%), l'inflation préliminaire de juillet en France (8h45, consensus -0,3%), la première estimation du PIB espagnol du second trimestre (9h00, consensus +0,7%), les chiffres de l'emploi allemand (9h55), l'estimation de l'inflation de la zone euro en juillet (11h00, consensus +2%), l'estimation du PIB du second trimestre de la zone euro (11h00, consensus +0,4%) et le dernier taux de chômage de la zone euro (11h00, consensus 8,3%). En Amérique du Nord, la première estimation du PIB canadien (14h30, consensus +0,3%) coïncidera avec les revenus et dépenses des ménages américains (consensus +0,4% pour chaque) et le coût de la main d'œuvre (consensus +0,7%). Suivront l'indice PMI de Chicago (15h45, consensus 61,9) et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16h00, consensus 126,5).L'euro se négocie 1,17079 USD. L'once d'or est en retrait de -0,1% à 1 221 USD. Le baril WTI flirte à nouveau depuis hier avec les 70 USD (-0,2%), tandis que le Brent dépasse les 75 USD (-0,1%).• Goldman Sachs reste acheteur d' Air Liquide , dont l'objectif est ajusté de 124 à 123,50 EUR.• Jefferies rehausse de 11,50 à 12 EUR son objectif sur Almirall en restant à conserver.• Baader Helvea porte de 71 à 72 EUR son objectif sur Danone en restant à conserver.• Jefferies réduit de 12 à 11,80 EUR son objectif sur Deutsche Telekom en restant à sousperformance.• Jefferies abaisse d'acheter à conserver sa recommandation sur Heineken , dont l'objectif passe de 100 à 95 EUR.• HSBC reste à conserver sur Imerys , dont l'objectif recule de 83 à 76 EUR.• Liberum reste à conserver sur L'Oréal , mais avec un objectif relevé de 183 à 214 EUR.• Goldman Sachs reste neutre sur Maisons du Monde , avec un objectif ramené de 36 à 33 EUR.• Baader Helvea passe de conserver à acheter sur Panalpina , revalorisé de 125 à 160 EUR.• DZ Bank abaisse Wacker Chemie d'acheter à conserver en visant 129 EUR. Vivendi rachète Editis pour 900 millions d'euros et lance l'ouverture du capital d'UMG, qui ne cotera finalement pas. La Société Générale a vendu à ABN Amro ses activités de banque privée en Belgique. L'ex-ministre des affaires étrangères Laurent Fabius plaide l'ignorance dans le dossier Lafarge en Syrie. Ipsos rachète quatre divisions d'études à Gfk pour 105 millions d'euros. Bolloré et Hanergy vont collaborer dans le véhicule solaire. Aéroports de Paris et Mersen rehaussent leurs objectifs, Maisons du Monde réduit les siens. Une nuée de publications d'entreprises depuis hier : Manitou CBS lance une enquête et repousse son assemblée générale après les accusations de conduite inappropriée lancées contre son directeur général. Uber renonce à son camion autonome. Les pilotes de Ryanair en Allemagne favorables à une grève faute d'accord social. General Electric va vendre ses activités dans le numérique. L'Allemagne et les Pays-Bas convoitent la future usine européenne de Tesla , selon le 'WSJ'.