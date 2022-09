Apple dévoile un nouvel iPhone et une montre de sport extrême

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a mené la charge mercredi, dévoilant de nouveaux modèles d'iPhone capables d'utiliser les satellites pour envoyer des messages d'urgence, ainsi que des montres axées sur l'aventure et des AirPods mis à jour.

"Nous avons conçu et construit des composants personnalisés et des logiciels spécifiques pour que les antennes de l'iPhone14 puissent se connecter aux fréquences uniques des satellites."

Au cours de l'événement - surnommé "far out" - Apple a déclaré que sa nouvelle fonction SOS par satellite aidera les utilisateurs à envoyer et à recevoir des messages avec les premiers intervenants, même en l'absence de service cellulaire.

"Nous avons créé un algorithme personnalisé de texte court pour réduire la taille moyenne des messages par un facteur de trois. Grâce à cet algorithme, il peut prendre moins de 15 secondes pour envoyer un message si vous avez une vue dégagée du ciel."

Les actions de Globalstar ont bondi de 20 % mercredi après avoir annoncé qu'elle serait l'opérateur satellite du service SOS d'urgence d'Apple.

L'iPhone 14 est également doté d'une nouvelle fonction de détection des collisions et d'un appareil photo amélioré.

Mais les utilisateurs vont-ils se ruer sur les nouveaux modèles face à l'inflation croissante ? L'iPhone 14 commencera à 799 dollars et l'iPhone Plus à 899 dollars.

Un trio de nouvelles montres a également été dévoilé, dont l'Apple Watch Ultra haut de gamme, destinée aux sports extrêmes et à la plongée sous-marine, et qui commence à 799 $.

"L'Apple Watch Ultra est un outil essentiel pour essentiellement tout..."

"N'importe quoi" - dans le cas de la nouvelle montre Série 8 d'Apple - signifie l'ajout d'un capteur de température qui fonctionne avec une application pour détecter rétroactivement l'ovulation.

Bien que la confidentialité puisse être un problème pour certains, Apple maintient qu'elle n'a pas la capacité de décrypter les données de santé des utilisateurs.