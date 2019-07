Bourse de Paris : Apple et L'Oréal, en attendant la Fed

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Hier, les marchés financiers ont consolidé leurs positions avec des replis modérés, à l'image du CAC40 (-0,16%) ou du S&P500 (-0,16% aussi), dans une actualité marquée à la fois par les résultats d'entreprises mais aussi par les grosses opérations financières, puisque les services de livraisons de repas européens Just Eat et Takeaway ont annoncé leur mariage, pendant que Pfizer fusionnait ses génériques avec Mylan , et que le London Stock Exchange s'offrait Refinitiv. Ce matin, c'est nettement plus calme sur le front des fusions-acquisitions, mais ça s'agite toujours côté comptes trimestriels des sociétés.Dans l'actualité économico-politique, Boris Johnson veut renégocier un nouveau traité avec l'UE d'ici la fin du mois d'octobre. Donald Trump a lancé une nouvelle pique à la Fed en estimant qu'une baisse de taux d'un quart de point ne sera pas suffisante. Un nouveau round de discussions sur le commerce entre la Chine et les Etats-Unis démarre aujourd'hui, sans son habituel lot de petites phrases de part et d'autre, ce dont on ne se plaindra pas.Les indices asiatiques sont haussiers ce matin, comme les indicateurs avancés américains et européens.Beaucoup d'indicateurs aujourd'hui, notamment le PIB français du second trimestre (7h30), les dépenses de consommation françaises de juin (8h45), l'inflation allemande de juillet (14h00) puis, aux Etats-Unis, les revenus & dépenses des ménages (14h30), l'indice des prix immobiliers S&P Case Shiller (15h00), l'indice de confiance du Conference Board et les ventes dans l'immobilier ancien (16h00). Plus tôt ce matin, la Banque du Japon a maintenu le statu quo sur sa politique monétaire, tout en se disant prête à assouplir sa position si nécessaire.La paire euro / dollar reste quasiment inchangée à 1,1145 USD, comme l'once d'or à 1424 USD. Le pétrole est en légère hausse, à 64 USD pour le Brent et à 57,16 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans est en léger repli à 2,06%. Le Bitcoin recule à 9441 USD.