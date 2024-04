La semaine se termine sur la première grosse série de résultats trimestriels de la saison, avec des géants de la finance américaine. Hier, Wall Street a réussi à briller en dépit des mauvaises nouvelles inflationnistes, pendant que l'Europe souffrait malgré la perspective de voir la BCE réduire ses taux dans deux mois. Les investisseurs sont un peu confus, mais dans le doute, ils jouent le taureau haussier contre l'ours baissier.

Les marchés boursiers ont encore divergé hier, entre des valeurs technologiques qui ont à nouveau la bougeotte et des secteurs plus traditionnels qui sont restés sur la défensive. Concrètement, ce sont les indices américains truffés d'entreprises du numérique qui en ont profité, pendant que le reste de la cote était plutôt circonspect. Le STOXX Europe 600 a reculé de 0,4%, le Dow Jones de -0,01%, pendant que le Nasdaq caracolait en hausse de 1,65%.

La journée était quand même bien partie pour être compliquée pour les marchés actions, après la douche froide de mercredi sur l'inflation américaine. Le léger renforcement des prix aux Etats-Unis a remis en cause le scénario d'assouplissement monétaire de la Fed, l'un des piliers de la hausse des actions ces derniers mois. Hausse du dollar, bond en avant des rendements obligataires, chute des pronostics de baisse de taux… : tout a démontré que les marchés financiers prennent l'affaire très au sérieux. Ce qui n'empêche pas certains compartiments de rester incorrigiblement optimistes, à l'image du rebond des actions technologiques hier après la publication de prix à la production américains (qu'on appelle les PPI) en progression plus modérée que prévu. La statistique de jeudi a, en quelque sorte, atténué la portée de la statistique de mercredi.

Mais la réaction du Nasdaq 100 paraît exagérément enthousiaste : on a l'impression que la petite histoire a contré la grande Histoire avec une facilité déconcertante. Le fait que le Dow Jones soit resté en PLS est un signe de prudence. Il faut aussi noter que le Nasdaq et le S&P500 ont bénéficié du réveil d'Apple, grâce à une rumeur propagée sur les coups de 19h00 hier par Bloomberg : le groupe préparerait une vaste remise à niveau de sa gamme de Mac en intégrant une nouvelle puce dopée à l'intelligence artificielle. Apple a donc enfin été relié au mot magique, l'IA. Bilan +4,3% à la cloche.

L'Europe a plutôt clôturé dans le rouge, en dépit de la perspective de voir la BCE réduire ses taux en juin. Hier, Christine Lagarde et son équipe ont laissé les taux inchangés, conformément aux attentes, tout en faisant passer quelques messages que je vais m'employer à vous expliquer. En premier lieu, il convient de noter que la BCE a mentionné l'éventualité d'une baisse de taux dans son communiqué de presse pour la première fois depuis qu'elle a commencé à durcir sa politique. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour des gens ça veut dire beaucoup. Il y a quand même un MAIS, puisque la BCE attire l'attention sur le fait que les prix intérieurs subissent de fortes tensions. Stop, pause. Je sors du cadre pour faire une mise au point : ont lit beaucoup depuis hier sur la BCE évoque "de fortes pressions sur les prix" et pas de fortes tensions. C'est juste un problème de mauvaise traduction (dans son communiqué en anglais, la BCE utilise l'expression price pressure, largement traduite en pression sur les prix). Ben oui, parce que pression sur les prix, ça laisse plutôt penser que les prix baissent. Quand on appuie fort sur quelque chose (un clou, une taupe, une personne qu'on souhaite noyer…), ce quelque chose a tendance à s'enfoncer, donc à baisser. Mais là en l'occurrence, on parle bien de tension. Ceci dit, c'est ce que j'avais constaté empiriquement en recevant les devis actualisés d'isolation de mon logement la semaine dernière. Pour être précis, j'étais d'abord tombé de ma chaise (j'étais sous forte pression du coup) avant de reprendre le dessus et d'essayer de noyer mon maître d'œuvre (transfert de pression à cause d'une forte tension). Mais revenons-en au sujet qui nous intéresse. Les prix intérieurs sont donc sous tension, ce qui pousse la BCE à une certaine prudence.

Christine Lagarde n'a donc pas confirmé ni infirmé qu'une baisse de taux interviendra en juin. Cela reste toutefois l'hypothèse dominante. Des économistes estiment d'ores et déjà qu'il s'agira d'une "baisse hawkish". Seconde sortie de cadre de la matinée : qu'est-ce qu'une baisse hawkish ? Une baisse, tout le monde comprend ce que c'est. Mais une "baisse hawkish", ça veut dire en gros "bon allez, on est sympas, on va faire baisser les taux un petit peu mais c'est bien pour vous faire plaisir et ça veut pas dire que ça va continuer". Les parents connaissent bien ça avec les enfants. C'est quand ces sales gosses veulent un dernier tour de manège en faisant des yeux de Bambi et où on leur répond que bon, d'accord, mais c'est exceptionnel, c'est le dernier après on part. Ces nuances avaient déjà été utilisés au second semestre 2023, quand les taux allaient dans l'autre sens. On avait alors parlé de hausse dovish et de statu quo hawkish. Il n'est d'ailleurs pas impossible que la Fed procède à un statu quo dovish en juin : "on laisse les taux inchangés mais rassurez-vous, ils devraient finir par baisser". La leçon de sémantique de banque centrale est terminée, j'espère que vous êtes toujours là.

Aujourd'hui, les investisseurs vont pouvoir oublier (un peu) la politique monétaire pour se concentrer sur les premiers résultats d'entreprises. A la mi-journée, JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Progressive Corporation, Citigroup et State Street vont annoncer leurs performances du 1er trimestre 2024. Ces valeurs financières essuient traditionnellement les plâtres.

Le marché japonais est le seul qui surnage ce matin en Asie Pacifique. Le Nikkei 225 gagne 0,3%. A Hong Kong, le Hang Seng perd 1,5% tandis que le KOSPI coréen cède 0,8%. Les autres principaux marchés (Australie, Shanghai, Singapour, Taiwan, Bombay) reculent de 0 à 0,3%. Les indicateurs avancés européens sont en piste pour un rebond, compte tenu du décalage avec la clôture américaine hier.

Le CAC40 gagne 0,8% à 8093 points à l'ouverture. Le Bel20 est en hausse de 0,6% à 3860 points, pendant que le SMI gagne 0,3% à 11 503 points.

Les temps forts économiques du jour

La journée débute avec la seconde lecture de l'inflation de mars en Allemagne (8h00) et en France (8h45). Aux Etats-Unis, c'est l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00) qui ménera la danse. Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,072 USD. L'once d'or rebondit à 2384 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 89,80 USD le baril et un brut léger américain WTI à 85,2 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,57%. Le bitcoin se négocie 71 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 165 à 195 EUR.

Amundi : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 71,30 à 77,90 EUR.

ASM International : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 665 à 700 EUR.

ASML : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 900 à 1250 EUR.

BBVA : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 10,10 EUR.

Envipco : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 90 NOK.

Getlink : Insight Investment Research LLP maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 32,70 à 33,30 EUR.

Givaudan : BNP Paribas Exane maintient une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 3750 à 3820 CHF. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 4600 à 4700 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 3700 à 3800 CHF.

Inficon Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1068 à 1200 CHF.

Italgas : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 6,90 EUR à 6,40 EUR.

Michelin : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 37 EUR.

OVH Groupe : Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.

Pandora : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 1020 DKK à 1010 DKK.

Publicis Groupe Sa : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 107 à 115 EUR.

Redeia Corporacion : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 15,90 EUR à 18,30 EUR.

Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 23,30 à 25,55 EUR.

Soitec : Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 145 à 100 EUR.

STMicroelectronics : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 75 à 70 EUR.

TotalEnergies : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 71 à 78 EUR.

Vat Group : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 490 à 526 CHF. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 585 à 625 CHF.

Vivendi Se : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 12,60 à 11,80 EUR.

Waga Energy : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 25 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Robertet voit ses résultats 2023 baisser légèrement et propose 8,50 EUR de dividende. Le début d'année 2024 est en croissance marquée.

Annonces importantes (et moins importantes)

Société Générale vend deux filiales au Maroc à Saham pour 745 M€.

Air Liquide a bouclé son programme de rachat d'actions portant sur 0,17% de son capital, pour 170,6 M€.

Imerys lance une nouvelle branche dédiée à la transition énergétique.

Forvia et Chery renforcent leur partenariat.

Seb rachète le spécialiste français des équipements de cuisson haut de gamme Sofilac.

S&P abaisse la note de crédit d'Atos de "CCC" à "CCC-".

Getlink annonce l’acquisition de ChannelPorts, transitaire en douane au Royaume-Uni.

Reworld va racheter 1 M€ d'actions d'ici la fin de l'année pour couvrir les plans de rémunération en titres de ses managers.

Atlante (NHOA) va recevoir un soutien financier de 17 M€ de l'UE pour déployer 700 points de charge rapides et ultra-rapides en Italie.

Channel Four choisit Witbe pour superviser et améliorer la qualité de son application de streaming.

NFL Biosciences veut lever 3 M€ via une augmentation de capital à 2,05 EUR l'action.

Les principales publications du jour : Cerinnov, Wallix, Riber, UV Germi, HiPay…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

En Europe

BP Plc a fait l'objet d'une étude d'acquisition par la compagnie pétrolière nationale des Emirats arabes unis, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), selon des sources obtenues par Reuters.

UniCredit obtient l'approbation de la BCE pour un rachat d'actions de 3,1 Mds€.

Les actionnaires d'AstraZeneca approuvent la politique de rémunération 2024 du CEO Pascal Soriot, malgré les oppositions.

ThyssenKrupp Steel va réduire sa capacité de production et supprimer des emplois.

Varta va devoir renforcer son plan de restructuration pour retrouver le chemin de la rentabilité.

AB Volvo va ouvrir une usine de fabrication de poids lourds au Mexique.

Ferrovial prévoit de réaliser un programme de rachat d'actions d'un montant total de 500 M€.

Repsol achève la construction de Frye Solar aux États-Unis, sa plus grande centrale solaire.

Aux Etats-Unis / Canada

Apple prévoit de revoir toute sa gamme de Mac avec des puces M4 axées sur l'intelligence artificielle, selon Bloomberg.

Globe Life s'effondre de 53% après une attaque du vendeur à découvert Fuzzy Panda Research.

Amazon a signé son premier plus haut historique depuis 2021 hier.

Paramount Global envisage de vendre VidCon.

La commission sénatoriale américaine tiendra la semaine prochaine une audition sur le rapport relatif à la culture de sécurité de Boeing.

Ford réduit le prix du pick-up électrique F-150 Lightning.

Lockheed remporte un contrat de 4,1 mds$ avec le gouvernement américain pour son système de commandement de combat.

Morgan Stanley a reculé de 5% hier après l'annonce d'enquêtes américaines sur son unité de gestion de fortune.

Brookfield en pourparlers pour acquérir une participation majoritaire dans le gestionnaire de crédit Castlelake, selon le FT.

En Asie Pacifique

Vodafone Idea va lancer une augmentation de capital de 2,16 Mds$.

Le groupe australien Boral a recommandé aux investisseurs d'accepter l'offre de rachat de son principal actionnaire Seven Group.

Fujifilm investit 1,2 Md$ dans son usine de Caroline du Nord dans le cadre de son expansion biopharmaceutique.

Bharti Hexacom, la plus grosse IPO indienne de l'année, démarre en fanfare à Bombay.

L'ancien président du China Everbright est accusé d'avoir accepté des pots-de-vin, selon les médias d'État.

Les principales publications du jour : JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Progressive Corporation, Citigroup, State Street… Tout l’agenda ici.