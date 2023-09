Les 8 septembre sont parfois un peu tristes. C'est un 8 septembre qu'ont disparu Elizabeth II et l'Académie des Neuf (je n'assume pas totalement cette phrase). Pas étonnant que le moral des investisseurs peine à remonter, surtout après une 7e séance consécutive dans le rouge pour le Stoxx Europe 600. Les baisses sont modestes, certes, mais la série est en cours. Le moteur de la hausse des actions américaines est en train de se gripper, dans l'attente d'un miracle inflatio-tauxdirecteuresque.

Le patchwork de hausses et de baisses visible sur les principaux indices boursiers hier illustre assez bien la confusion de rentrée des investisseurs. Pour la faire courte, les places dotées d'un bon contingent de valeurs défensives s'en sont plutôt bien tirées, pendant que celles qui étaient un peu trop lestées en valeurs technologiques et cycliques ont pris quelques claques. Très concrètement, le SMI suisse et ses trois sénateurs, Nestlé, Roche et Novartis, ont gagné 0,6%, pendant que les financiers faisaient de la compote de pomme avec Apple, entraînant le Nasdaq en baisse de 0,7%.

Les déboires du père de l'iPhone tombent assez mal pour le compartiment technologique, déjà confronté aux affres du doute sur le maintien de taux directeurs élevés. Apple a perdu 6,4% en deux séances, soit près de 200 milliards de dollars de capitalisation. Même si ça ne rime à rien et dans le seul but de donner une échelle, cela équivaut à rayer Netflix de la carte ou les quinze plus petites capitalisations du CAC40. Dans la mesure où Apple et ses compères Nvidia, Microsoft, Amazon et Meta ont représenté peu ou prou 60% des gains du Nasdaq cette année, chaque estocade portée au quintet a un impact démultiplié sur l'indice technologique. Le Dow Jones a d'ailleurs terminé en légère hausse hier, en prenant le contrepied du Nasdaq grâce à son gros contingent de valeurs de la santé.

Pour résumer les petits tiraillements de septembre, on retrouve dans le premier plateau de la balance l'œuf ou la poule de l'époque, c’est-à-dire l'inflation et les taux élevés. Ils y côtoient la situation économique chinoise d'abord, mais aussi la géopolitique qui crée des distorsions sur plusieurs marchés, de l'énergie aux matières premières agricoles. Dans l'autre plateau, ont pris place la relative bonne tenue des bénéfices des sociétés, la solidité de l'économie américaine et une foule de sources d'optimisme plus ou moins sérieuses, de l'intelligence artificielle à l'espoir d'une inversion de la trajectoire des taux, en passant par le fait que tous les déboires promis ces derniers mois tardent à se matérialiser. Au final, la Fed-dépendance des marchés boursiers n'a fait que s'amplifier.

Il y aura peu d'indicateurs de premier plan sur la séance du jour. Le Japon a indiqué cette nuit que son PIB du T2 est un peu moins élevé que ce qui avait été annoncé dans les estimations préliminaires, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. Un peu plus tard en matinée, l'UE devrait fournir ses prévisions économiques mises à jour. S'il fallait mettre une pièce sur un événement susceptible de provoquer un peu de volatilité, je parierai sur le discours de Michael Barr, le vice-président de la Fed, en milieu d'après-midi. Barr est plutôt considéré comme un modéré, ni trop hawkish, ni trop dovish, au sein de la banque centrale. Un peu comme son homologue de la Fed de New York John Williams, qui a indiqué hier que la politique monétaire américaine était bien calibrée actuellement, et qu'elle évoluera en fonction des données macroéconomiques à venir. Une position pragmatique qui a contribué à décrisper les rendements obligataires américains hier soir.

Il faut aussi noter que la bourse de Hong Kong est fermée exceptionnellement aujourd'hui à cause de l'arrivée d'une alerte aux pluies diluviennes et que la situation pourrait à nouveau se tendre sur le marché de l'énergie, avec ce qui semble être un échec des négociations entre la division GNL australienne de Chevron et ses employés. Les tensions sociales dans le secteur ont des répercussions sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe, donc sur les prix. En Chine, le yuan offshore a signé un nouveau plancher face au dollar depuis sa création il y a 13 ans. Les bons connaisseurs du secteur soulignent que Pékin a l'air à l'aise avec cette glissade, probablement parce qu'elle soutient la compétitivité à l'export d'un pays qui cherche à tout prix à relancer sa dynamique économique.

En Asie Pacifique, la fin de semaine est aussi maussade que le début. La contamination du secteur technologique par Apple entraîne Tokyo en repli de plus de 1%. Séoul et Sydney perdent un peu moins de terrain mais reculent aussi. Même situation en Chine continentale. Seule l'Inde surnage sur un gain de 0,2%. Les indicateurs avancés européens ont l'air de vouloir rebondir à l'ouverture. Le CAC40 gagnait 0,25% à 7216 points peu après l'ouverture. Le SMI était en baisse de 0,2% à 10 974 points.

Les temps forts économiques du jour

L'Allemagne fournira la seconde lecture de son inflation d'août dès 8h00, avant à 16h00 les stocks des grossistes aux Etats-Unis. Tout l'agenda ici.

L'euro reste sous pression à 1,0715 USD. L'once d'or s'échange autour de 1924 USD. Le pétrole perd un peu d'altitude, avec un Brent de Mer du Nord à 89,32 USD le baril et un brut léger américain WTI à 85,77 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se calme à 4,22%. Le bitcoin remonte à 26 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Rubis réitère ses objectifs pour l'exercice 2023.

Stef améliore nettement son bénéfice net au S1.

Vétoquinol anticipe un second semestre meilleur que le premier.

Annonces importantes (et moins importantes)

Capgemini va acquérir la division FCC d'Exiger pour se renforcer dans le conseil.

L'Autorité de la concurrence a infligé 31,2 M€ d'amendes pour entente à Vinci, Bouygues et trois autres entreprises impliquées dans le démantèlement d'un site nucléaire.

Comme la rumeur le laissait entendre, la holding de François-Henri Pinault (Kering) va racheter majoritairement l'agence de talents CAA sur la base d'une valeur d'entreprise de 7 Mds$.

Zalando et Sephora (LVMH) vont mettre fin à leur partenariat dans la beauté, lancé en 2021.

Soitec entre dans le CAC Next20 aux dépens d'Aéroports de Paris. Prise d'effet au 13 septembre.

Argan, Lectra et X-Fab vont intégrer le SBF 120, que vont quitter Casino, Altarea et Antin. Prise d'effet au 13 septembre.

Les volumes de transactions au comptant Euronext en baisse de 2% en août.

Hunyvers entre en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Groupe LBC Nautic.

Michele Kang entre au conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais.

Toosla renforce son offre.

Verney-Carron (Cybergun) signe un accord de distribution avec Rivolier.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Altamir, Gaumont, Viel…

Dans le vaste monde

DocuSign gagne 3% hors séance après ses trimestriels.

Walt Disney aurait abandonné la majeure partie de ses poursuites contre la Floride, selon CNBC.

General Motors propose une augmentation de salaire de 10% à la plupart des travailleurs de l'United Auto Workers.

Repsol entre sur le marché américain de l'éolien terrestre en rachetant ConnectGen pour 768 M$.

Zoom Video Communications a rencontré des régulateurs des Etats-Unis et de l'UE pour leur faire part de ses préoccupations concernant le comportement anticoncurrentiel présumé de Microsoft, a rapporté Bloomberg.

La SEC se penche sur les opérations de Ryan Cohen sur Bed, Bath & Beyond, selon le WSJ.

Goldman Sachs prévoit une nouvelle vague de suppressions d'emplois.

Chevron et Repsol abandonnent des blocs d'exploration pétrolière et gazière dans le Golfe du Mexique.

Sartorius lève 3 Mds€ sur le marché obligataire.

Coltene va changer de directeur général, Dominik Arnold succédant à Martin Schaufelberger au début de l'année prochaine.

Tesla installera des chargeurs dans 2 000 hôtels Hilton d'Amérique du Nord.

Altice, le groupe de médias et de télécoms de Patrick Drahi, a mandaté au moins quatre banques d'affaires pour effectuer une revue de ses actifs en Europe afin de procéder à d'éventuelles cessions pour réduire sa dette.

Les principales publications du jour : Kroger, Exmar… Tout l'agenda ici.