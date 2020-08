Apple franchit les 2.000 milliards de dollars de capitalisation

Apple est devenue mercredi la première entreprise américaine cotée à franchir le seuil des 2.000 milliards de dollars de capitalisation, deux ans après avoir atteint les 1.000 milliards.

L'action du groupe californien est brièvement montée à 468,65 dollars, un cours qui lui confère une capitalisation boursière de 2.004 milliards de dollars. Vers 16h50 GMT, le titre gagnait 1,16% à 467,615 dollars.

Après la publication de résultats trimestriels marqués par une progression du groupe dans tous ses secteurs d'activité et dans toutes les zones géographiques où Apple est présent, l'action Apple a enchaîné les hausses, reprenant à la compagnie pétrolière saoudienne Aramco le titre de première capitalisation boursière mondiale.

Au total, la valeur boursière d'Apple a augmenté de 59% depuis le début de l'année.

Cette performance illustre la confiance toujours plus forte des investisseurs dans la capacité du groupe à réduire sa dépendance aux ventes d'iPhone au profit des services, qui génèrent des flux de chiffre d'affaires récurrents.

L'action pourrait toutefois être surévaluée selon une mesure largement utilisé puisqu'elle se négocie à plus de 30 fois les bénéfices attendus sur l'année à venir par les analystes, son plus haut niveau depuis plus de dix ans, selon les données Refinitiv.

Amazon et Microsoft talonnent Apple au classement des plus importantes sociétés américaines cotées, avec une valorisation d'environ 1.600 milliards de dollars.

Alphabet, la maison mère de Google, est derrière à un peu plus de 1.000 milliards.

Les groupes du secteur des hautes technologies ont vu leurs performances grimper depuis le début la crise du coronavirus, les consommateurs s'appuyant davantage sur le commerce et la vidéo en ligne ou d'autres services qu'ils fournissent.

Les investisseurs font le pari que ces géants technologiques sortiront de la crise plus forts que leurs concurrents, certains considérant même leurs actions comme des valeurs refuges malgré leur volatilité.

Apple doit diviser la valeur nominale de son action par quatre à l'ouverture des marchés le 31 août, une mesure technique qui ne changera pas la capitalisation du groupe mais qui vise à rendre le titre plus accessible aux investisseurs individuels.

(Version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

par Subrat Patnaik et Noel Randewich