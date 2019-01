Apple : la lettre aux actionnaires de Tim Cook

Anthony

BONDAIN



Nous reproduisons in extenso une traduction maison (réalisée avec l'assistance de DeepL) de la lettre aux actionnaires diffusée hier par Apple pour annoncer l'abaissement de ses objectifs. Le propre de l'exercice est de rassurer l'actionnaire : le texte signé Tim Cook alterne par conséquent des éléments très factuels et d'autres plus prospectifs. Notez que le trimestre d'octobre à décembre est le 1er trimestre du nouvel exercice d'Apple, désigné à l'américaine "1er trimestre 2019". Quand la société parle de "4ème trimestre 2018", il s'agit en fait de la période allant de juillet à septembre.

Aux investisseurs d'Apple :



Aujourd'hui, nous révisons nos prévisions pour le premier trimestre de l'exercice 2019 d'Apple, qui a pris fin le 29 décembre. Nous attendons maintenant ce qui suit :



* Chiffre d'affaires d'environ 84 milliards de dollars

* Marge brute d'environ 38%

* Dépenses opérationnelles d'environ 8,7 milliards de dollars

* Autres produits/(charges) d'environ 550 millions de dollars

* Taux d'imposition d'environ 16,5% avant éléments exceptionnels



Le nombre d'actions utilisé dans le calcul du résultat dilué par action sera d'environ 4,77 milliards.



Selon ces estimations, notre chiffre d'affaires sera inférieur à nos prévisions initiales pour le trimestre, tandis que les autres éléments sont demeurés dans l'ensemble conformes à nos prévisions.



Il faudra encore quelques semaines avant que nous achevions et présentions notre rapport final, mais nous voulions vous donner des informations préliminaires dès maintenant. Les résultats finaux pourraient légèrement différer de ces estimations préliminaires.



Lorsque nous avions partagé nos prévisions du premier trimestre avec vous, il y a une soixantaine de jours, nous savions que ce trimestre subirait l'incidence de facteurs macroéconomiques et de facteurs propres à Apple. Sur la base de nos meilleures anticipations sur la façon dont ces éléments joueraient, nous avons prédit que nous afficherions une légère croissance des revenus d'un exercice à l'autre pour le trimestre. Vous vous souvenez peut-être que nous avions alors discuté de quatre facteurs :



Tout d'abord, nous savions que le calendrier décalé de lancement de nos différents iPhones affecterait nos comparaisons annuelles. Nos modèles haut de gamme, iPhone XS et iPhone XS Max, ont été expédiés au 4ème trimestre 2018 entraînant une fourniture et des précommandes précoces au cours du trimestre, alors que l'année dernière, l'iPhone X avait été expédié au 1er trimestre 2018, plaçant la période de fourniture et les précommandes au mois de décembre. Nous savions que cela créerait une comparaison difficile pour le résultat du premier trimestre de l'exercice 2019, qui s'est avérée globalement conforme à nos attentes.



Deuxièmement, nous savions que la vigueur du dollar américain créerait des vents contraires sur le marché des changes et que cela entraînerait une réduction des ventes d'environ 200 points de base par rapport à l'année précédente. Cela s'est également déroulé dans l'ensemble conformément à ce que nous avions prévu.



Troisièmement, nous savions que nous avions un nombre sans précédent de nouveaux produits à mettre en rayons durant le trimestre, et nous avions prévu que les contraintes d'approvisionnement pouvaient peser sur la vente de certains produits sur le trimestre. Encore une fois, cela s'est déroulé dans l'ensemble conformément à ce qui était prévu. Les ventes d'Apple Watch Series 4 et d'iPad Pro ont été limitées sur une grande partie voire tout le trimestre. Les AirPods et les MacBook Air ont subi les mêmes contraintes.



Quatrièmement, nous nous attendions à une faiblesse économique dans certains marchés émergents. Mais ce facteur s'est révélé bien plus important que prévu.



En outre, ces éléments, et d'autres, ont entraîné moins de changements d'iPhones que prévu.



Ces deux derniers points nous ont conduits à réduire nos prévisions de chiffre d'affaires. J'aimerais aller un peu plus loin sur les deux.



Défis des marchés émergents



Bien que nous ayons anticipé certains défis dans les principaux marchés émergents, nous n'avons pas réussi à prévoir l'ampleur de la décélération économique, en particulier en Chine Continentale. En fait, la plus grande partie du décalage par rapport à nos prévisions et plus de 100% de la baisse de notre chiffre d'affaires mondial d'une année sur l'autre, est à mettre au passif de la Chine Continentale aussi bien sur iPhone, Mac, qu'iPad.



L'économie chinoise a commencé à ralentir au second semestre de 2018. La croissance du PIB déclarée par le gouvernement au cours du trimestre de septembre était l'avant-dernier plus faible des 25 dernières années. Nous croyons que l'environnement économique en Chine a également été touché par les tensions commerciales croissantes avec les Etats-Unis. Alors que le climat d'incertitude grandissante pesait sur les marchés financiers, les effets ont semblé toucher également les consommateurs, l'affluence dans nos magasins de détail et ceux de nos partenaires de distribution en Chine diminuant à mesure que le trimestre progressait. Et les données du marché ont montré que la contraction du marché des smartphones en Chine a été particulièrement marquée.



Malgré ces défis, nous pensons que notre activité en Chine Continentale a un fort potentiel. La communauté des développeurs iOS en Chine est parmi les plus innovantes, créatives et dynamiques dans le monde. Nos produits jouissent d'une forte notoriété chez les consommateurs, avec un très haut niveau d'engagement et de satisfaction. Nos résultats en Chine marquent un nouveau record pour le chiffre d'affaires des services et notre base installée de terminaux est en hausse d'une année sur l'autre. Nous sommes fiers d'être présents sur le marché chinois.



iPhone



Les ventes plus faibles que prévu d'iPhone, en majorité en Chine Continentale, représentent la moitié du décalage par rapport aux prévisions et plus encore sur la comparaison annuelle. En fait, les divisions hors iPhone (Services, Mac, iPad, Wearables / Maison / Accessoires) ont enregistré une croissance de près de 19% en glissement annuel.



Bien que la Chine Continentale et d'autres marchés émergents soient responsables de la plus grande partie de la baisse du chiffre d'affaires de l'iPhone d'une année sur l'autre, dans certains marchés développés, les ventes d'iPhones n'ont pas non plus été aussi fortes que nous le pensions. Bien que les défis macroéconomiques sur certains marchés aient été un facteur clé de cette tendance, nous croyons que d'autres éléments ont eu un impact sur les performances de nos iPhones, notamment l'adaptation des consommateurs à un monde où les subventions des opérateurs sont moins importantes, des prix plus élevés à cause du dollar fort et des réductions conséquentes accordées à certains clients pour le remplacement des batteries de leur iPhone.



De résultats positifs en décembre



Même si nous sommes navrés d'avoir révisé en baisse nos prévisions, nos performances dans plusieurs domaines ont été remarquables malgré tous ces défis.



Notre base installée de terminaux actifs a connu une nouvelle croissance record de plus de 100 millions d'unités en 12 mois. Il y a plus d'appareils Apple utilisés qu'il n'y en a jamais eu, ce qui témoigne de la fidélité, de la satisfaction et de l'engagement de nos clients.



De plus, comme je l'ai mentionné ci-dessus, les revenus hors iPhone ont augmenté de près de 19% en glissement annuel, dont des records historiques pour les Services, les Montres et pour Mac. Nos activités hors iPhone sont moins exposées aux marchés émergents, et la grande majorité des revenus des Services est liée à la taille de la base installée et non aux ventes d'une période.



Les services ont généré des revenus de plus de 10,8 milliards de dollars au cours du trimestre, atteignant un nouveau record dans chaque zone géographique, et nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de doubler la taille de cette division en 2020 par rapport à 2016.



Les "Wearables" ont progressé de 50% d'une année sur l'autre, l'Apple Watch et les AirPods ayant été très populaires pour les fêtes de Noël. Les lancements de MacBook Air et Mac mini ont alimenté la croissance de Mac et le lancement du nouvel iPad Pro a permis à iPad d'afficher une croissance annuelle à deux chiffres.



Nous nous attendons aussi à atteindre des records historiques de revenus dans plusieurs pays développés, notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et en Corée. Et si nous sommes confrontés à des défis sur certains marchés émergents, d'autres ont établi des records, notamment au Mexique, en Pologne, en Malaisie et au Vietnam.



Enfin, nous prévoyons également d'annoncer un nouveau record historique pour le bénéfice par action d'Apple.



Perspectives d'avenir



Notre rentabilité et notre génération de flux de trésorerie sont solides et nous prévoyons de terminer le trimestre avec une trésorerie d'environ 130 milliards de dollars. Comme nous l'avons déjà dit, nous prévoyons à terme de devenir neutres en matière de trésorerie.



Si nous sortons d'un trimestre difficile, nous sommes plus confiants que jamais dans la solidité fondamentale de notre entreprise. Nous gérons Apple sur le long terme, et Apple a toujours profité des périodes d'adversité pour réexaminer son approche, pour tirer parti de sa culture de flexibilité, d'adaptabilité et de créativité, et pour en sortir renforcé.



Plus important encore, nous sommes confiants et enthousiastes quant à notre portefeuille de produits et services futurs. Apple innove comme aucune autre entreprise sur terre, et nous n'avons pas l'intention de retirer le pied de l'accélérateur.



Nous ne pouvons pas changer les conditions macroéconomiques, mais nous avons lancé et nous accélérons d'autres initiatives pour améliorer nos résultats. L'une de ces initiatives consiste à faciliter l'achat d'un téléphone dans nos magasins, à proposer des solutions de financement et à aider au transfert des données du téléphone actuel vers le nouveau. C'est non seulement bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour le client, car ses produits et services sont de plus en plus respectueux de l'environnement. Leur téléphone existant agit comme une subvention pour leur nouveau téléphone. C'est aussi positif pour les développeurs, car cela fait croître la base installée.



Voici l'une des nombreuses mesures que nous avons adoptées en réponse à la situation. Nous pouvons réaliser ces ajustements parce que la force d'Apple réside dans sa résilience, le talent et la créativité de son équipe et sa profonde passion pour le travail réalisé au quotidien.



Les attentes sont élevées sur Apple parce qu'elles doivent l'être. Nous nous engageons à dépasser ces attentes chaque jour. Cela a toujours été la méthode



