Apple prévient que les expéditions d'iPhone seront affectées par les perturbations causées par le COVID en Chine.

"L'installation fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite", a déclaré Apple dans un communiqué, sans préciser dans quelle mesure la production a été affectée.

"Nous continuons de constater une forte demande pour les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous prévoyons maintenant des expéditions d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu précédemment", a-t-il ajouté.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que la production des iPhones d'Apple pourrait chuter de 30 % dans l'une des plus grandes usines du monde en novembre, en raison du durcissement des restrictions COVID-19 en Chine.

Sa principale usine de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, qui emploie environ 200 000 personnes, a été secouée par le mécontentement suscité par les mesures strictes prises pour enrayer la propagation du COVID-19, de nombreux travailleurs ayant fui le site.

La société d'études de marché TrendForce a déclaré la semaine dernière qu'elle avait réduit ses prévisions de livraisons d'iPhone pour le trimestre de décembre de 2 à 3 millions d'unités, contre 80 millions précédemment, en raison des problèmes de l'usine de Zhengzhou, ajoutant que son enquête sur la situation a révélé que les taux d'utilisation des capacités de l'usine se situaient désormais autour de 70 %.

Apple, qui a lancé la vente des nouveaux iPhones en septembre, a déclaré que les clients connaîtront des temps d'attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits.

"Tout ce qui affecte la production d'Apple affecte évidemment le cours de son action", a déclaré Quincy Krosby, chef de la stratégie mondiale chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Mais cela fait partie d'une histoire beaucoup plus profonde - l'incertitude entourant l'avenir de l'économie chinoise... Ces gros titres font partie de la saga en cours pour savoir s'il y a du vrai dans les rumeurs constantes selon lesquelles les autorités discutent de la possibilité de lever certaines des mesures au premier trimestre."

Dimanche, la Chine a rapporté son plus grand nombre de nouvelles infections au COVID-19 en six mois, un jour après que les responsables de la santé aient déclaré qu'ils s'en tenaient à des mesures strictes de limitation du coronavirus, décevant probablement les récents espoirs d'assouplissement des investisseurs.

FOXCONN RÉDUIT SES PERSPECTIVES

La société taïwanaise Foxconn, l'exploitant de l'usine de Zhengzhou, a déclaré lundi qu'elle s'efforçait de reprendre la pleine production de l'usine dès que possible, et a revu à la baisse ses perspectives pour le quatrième trimestre.

Il a indiqué qu'il mettrait en œuvre de nouvelles mesures dans l'usine pour freiner la propagation du COVID-19, notamment un système qui restreint les mouvements des ouvriers de l'usine.

La Chine a ordonné mercredi à un parc industriel qui abrite l'usine d'iPhone de se verrouiller pendant sept jours, une mesure qui devrait intensifier la pression sur le fournisseur d'Apple, qui s'efforce d'apaiser le mécontentement des travailleurs de la base.

La zone économique de l'aéroport de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, a déclaré qu'elle imposerait des mesures de "gestion silencieuse" avec effet immédiat, notamment en interdisant à tous les résidents de sortir et en autorisant uniquement les véhicules agréés à circuler sur les routes de cette zone.

Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement provincial du Henan, où se trouve Zhengzhou, "a clairement indiqué qu'il soutiendra, comme toujours, Foxconn dans le Henan".

"Foxconn travaille maintenant avec le gouvernement dans un effort concerté pour éradiquer la pandémie et reprendre la production à sa pleine capacité le plus rapidement possible."

Foxconn, anciennement Hon Hai Precision Industry Co Ltd, est le plus grand fabricant d'iPhone d'Apple, représentant 70% des expéditions d'iPhone dans le monde. Il possède d'autres sites de production plus petits en Inde et dans le sud de la Chine.

Après avoir précédemment annoncé un "optimisme prudent" pour le quatrième trimestre, Foxconn a déclaré qu'elle allait "revoir à la baisse" ses perspectives compte tenu des événements de Zhengzhou.

Le quatrième trimestre est traditionnellement la saison la plus chaude pour les entreprises technologiques taïwanaises, qui s'efforcent de fournir des téléphones portables, des tablettes et d'autres appareils électroniques pour les fêtes de fin d'année sur les marchés occidentaux.

Foxconn publiera ses résultats du troisième trimestre le 10 novembre.