Apple se lance dans l'automobile avec un logiciel pour le tableau de bord des voitures

Apple Inc. a annoncé lundi qu'elle allait intégrer plus profondément ses logiciels dans les voitures, tandis que le fabricant de l'iPhone a déployé une foule de fonctionnalités pour la collaboration et la sécurité.

Apple a également annoncé que son nouvel ordinateur portable MacBook Air a été repensé autour de son nouveau processeur en silicium M2, qui, selon elle, est 35 % plus rapide que la puce M1 précédente. Le nouvel ordinateur portable pèsera 1,2 kg (2,7 pounds) et sera doté d'une caméra haute définition 1080p pour fournir de meilleures images lors des appels vidéo. Le MacBook Air commencera à 1 199 $, a annoncé Apple lors de sa conférence annuelle des développeurs de logiciels.

La puce M2 alimentera également le MacBook Pro 13 pouces, qui débutera à 1 299 $ et sera disponible le mois prochain. Les prix sont inférieurs de 100 $ pour les clients du secteur de l'éducation, Apple visant le marché de la rentrée scolaire.

Apple a montré un nouveau tableau de bord de voiture qui, selon elle, serait capable d'afficher les principaux instruments tels que la vitesse et le kilométrage d'essence. Apple a déclaré que des constructeurs automobiles tels que Ford Motor Co, Nissan Motor Co et Honda Motor Corp prévoient d'utiliser le nouveau logiciel CarPlay dans leurs prochains modèles.

Apple a également annoncé que les utilisateurs pourront acheter maintenant et payer plus tard pour leurs achats. Apple Pay Later sera disponible partout où Apple Pay est accepté et géré par l'Apple Wallet. Les utilisateurs peuvent effectuer quatre paiements égaux sans intérêt ni frais.

Apple a également ajouté un bouton de modification des messages envoyés dans iMessage, donnant ainsi un coup de pouce à Twitter pour une fonctionnalité demandée depuis longtemps.

Le géant technologique ajoute également un outil appelé "Safety Check" permettant de désactiver l'accès aux informations sensibles pour les personnes en situation d'abus.

Apple a introduit une nouvelle technologie appelée Passkeys pour remplacer les mots de passe sur les sites Web. Apple a déclaré que les Passkeys sont plus sûrs que les mots de passe traditionnels car les Passkeys ne sont jamais stockés sur un serveur web. La société a déclaré qu'elle travaillait à permettre l'utilisation des Passkeys avec des appareils non-Apple.

Apple a également présenté des modifications apportées à des applications populaires, notamment les résultats sportifs en direct sur Apple TV, en rendant l'application de visionnage de vidéos partagée disponible dans la messagerie et les onglets partagés sur son navigateur.

Plus d'une heure après le début de la présentation, les actions Apple étaient en hausse de moins de 1 %, soit un niveau similaire à celui du début.

Apple n'a pas donné d'indications sur ses futurs appareils, comme un casque de réalité mixte. Un tel appareil serait la première entrée d'Apple dans une nouvelle catégorie d'appareils informatiques depuis la sortie de l'Apple Watch en 2015 et le mettrait en concurrence directe avec Meta, qui a dévoilé des plans pour un casque de réalité mixte portant le nom de code "Cambria" qui devrait sortir cette année.