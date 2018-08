Bourse de Paris : Apple tracte, Trump freine, l'auto cale

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Quatre éléments majeurs sont à retenir de la séance boursière de la veille. D'abord, la force de traction d' Apple (+5,9% à la cloche et une capitalisation qui flirte avec les 1 000 milliards de dollars) n'aura pas suffi à faire clôturer le S&P 500 et le Dow Jones dans le vert. Mais elle a inspiré les valeurs technologiques, et contribué à ce que le Nasdaq 100 poursuive son rebond de 0,57%. Ensuite, la Fed a maintenu le statu quo sur ses taux directeurs, en laissant entendre que, comme prévu, un nouveau tour de vis aura lieu en septembre car l'économie américaine se porte comme un charme. Troisièmement, les Etats-Unis brandissent bien la menace de droits de douane de 25% et non de 10% sur une enveloppe de 200 milliards de dollars de produits importés de Chine. Enfin, le secteur automobile, chahuté à cause des politiques protectionnistes depuis plusieurs semaines, a une nouvelle raison de douter après un mois de juillet franchement mauvais pour les immatriculations aux Etats-Unis. Axa et ING seront les stars européennes du 2 août. DowDupont Aetna et Activision Blizzard complèteront le programme aux Etats-Unis. En France, en plus d' Axa , les financières auront la part belle avec Société Générale Natixis et Amundi . Beaucoup d'autres valeurs plus petites ont aussi publié, comme les sociétés appréciées des spieler CGG et Altice Europe Outre les publications, l'autre temps fort du jour aura lieu au Royaume-Uni avec la réunion de la Banque d'Angleterre (cf. ci-dessous). En attendant, les indicateurs avancés sont baissiers en Europe, dans le sillage de marchés asiatiques secoués par les nouvelles menaces de la Maison Blanche envers Pékin.Nouvel embouteillage de données macroéconomiques aujourd'hui, avec un gros volet britannique puisque plus de neuf économistes sur dix voient la Banque d'Angleterre relever ses taux à 13h00. Le gouverneur Mark Carney expliquera le choix de son comité de politique monétaire à partir de 13h30 en conférence de presse. Aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur l'emploi (13h30) précèdera les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus 220 000) et les commandes industrielles (16h00, consensus +0,7%).• Jefferies relève de 37 à 39 EUR son objectif sur ArcelorMittal en restant acheteur.• Wells Fargo démarre le suivi d' Asos à surperformance en visant 960 GBp.• Wells Fargo démarre le suivi de Boohoo à performance de marché en visant 200 GBp.• Kempen abaisse d'acheter à neutre sa recommandation sur Castellum , malgré un objectif relevé de 140 à 160 SEK.• JP Morgan passe de pondération en ligne à surpondérer sur Elementis , revalorisé de 275 à 290 GBp.• Société Générale passe de conserver à acheter sur Groupe Bruxelles Lambert , en visant 102 EUR.• Kepler Cheuvreux passe de conserver à acheter sur Legrand , en visant 70 EUR contre 64,50 EUR précédemment.• Baader Helvea passe d'acheter à conserver sur Polytec avec un objectif ajusté à 14 EUR.• Morgan Stanley abaisse Royal Dutch Shell de surpondérer à pondération en ligne en visant 2 860 GBp.• HSBC passe de conserver à acheter sur Scor , revalorisée de 38 à 40 EUR.• Jefferies passe de 39,80 à 41 EUR son objectif sur Smurfit Kappa , en restant acheteur.• Kempen abaisse d'acheter à neutre sa recommandation sur WDP , malgré un objectif relevé de 107 à 115 EUR.• Wells Fargo démarre le suivi de Zalando à surperformance en visant 62 EUR. Axa va céder à Cinven sa division Axa Life Europe pour 1,17 milliard d'euros. En marge de ses trimestriels, la Société Générale confirme la vente de ses filiales en Bulgarie et en Albanie. Iliad a perdu des abonnés en France, mais sur ses forfaits à bas prix alors que la 4G progresse. Nexans place 325 millions d'euros d'obligations 5 ans à 3,75%. Carmat réussit à implanter un cœur de donneur chez un patient ayant vécu 8 mois avec son cœur artificiel. Nicox lance une phase II avec NCX 470. Siemens vise plus haut que prévu dans son plan stratégique 2020. Tesla a perdu 718 millions de dollars au second trimestre mais consomme moins de cash que prévu. Facebook a un projet pour rendre WhatsApp rentable. Wells Fargo va verser 2,1 milliards de dollars à la justice US pour éteindre une action dans les prêts toxiques.lorgnerait Radisson Hotels (HNA), a appris Bloomberg, pour au moins 2 milliards de dollars. Ford songerait à vendre à un concurrent, Volkswagen ou Fiat Chrysler selon la rumeur, sa division latino-américaine, indique Bloomberg. Mauvais mois de juillet pour le marché automobile américain, hormis pour Fiat Chrysler.