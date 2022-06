Application de messagerie Telegram : peu d'abonnés payants nécessaires pour couvrir les coûts

Les utilisateurs du service Telegram Premium obtiendront une limite plus élevée pour les chats, les médias et les téléchargements de fichiers, a déclaré M. Durov le 10 juin, en précisant que les abonnements payants garantiraient que l'application reste financée principalement par les utilisateurs et non par les annonceurs.

"La beauté de Telegram Premium est que si seulement 2,5 à 3 % de nos utilisateurs souscrivent à cet abonnement, Telegram couvrira ses coûts, soutenu uniquement par ses utilisateurs", a-t-il déclaré sur Telegram mardi.

"Cela annoncera une nouvelle ère, centrée sur l'utilisateur, dans l'histoire des services de médias sociaux."

Telegram et Signal ont recruté davantage d'utilisateurs de messagerie en raison des préoccupations croissantes concernant la confidentialité sur le grand rival WhatsApp, détenu par Meta Platforms Inc. Telegram compte 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels et fait partie des 10 applications les plus téléchargées au monde, selon son site Web.