Après 14 ans, le courtage de Lehman Brothers met fin à la liquidation

Le juge de la faillite américain Shelley Chapman à Manhattan a clôturé la succession de la société de courtage mercredi et a accordé les paiements finaux au syndic qui a supervisé sa liquidation et à son cabinet d'avocats.

Plus de 115 milliards de dollars ont été versés.

Les 111 000 clients de Lehman ont reçu les 106 milliards de dollars qui leur étaient dus, et les créanciers garantis ont également reçu des paiements complets.

Les créanciers non garantis ont récupéré 9,4 milliards de dollars, soit environ 41 cents par dollar. Ils devaient initialement récupérer environ 20 cents par dollar.

Lehman Brothers Holdings Inc, la société mère de la société de courtage, était la quatrième plus grande banque d'investissement de Wall street avant de déposer ce qui reste de loin la plus grande faillite des États-Unis le 15 septembre 2008.

Son effondrement a suscité de nombreux débats sur la question de savoir si et dans quelles circonstances les entreprises devraient être autorisées à faire faillite.

Barclays Plc a acheté la plupart des actifs de courtage américains de Lehman au début de la crise financière. Le plan de faillite de la société mère en vertu du chapitre 11 a été confirmé en 2011.

La disparition de Lehman nous a appris que "la faillite d'une grande institution financière devrait être évitée, mais l'histoire nous dit qu'elle est inévitable", a déclaré le syndic de la société de courtage, James Giddens, dans un communiqué.

Le cabinet d'avocats de Giddens, Hughes Hubbard & Reed, s'est vu attribuer 424 millions de dollars comme compensation finale pour 14 années de travail sur cette affaire.