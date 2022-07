Après 40 ans d'extinction, les rhinocéros reviennent au Mozambique

Un groupe de rangers a capturé, endormi et déplacé des rhinocéros noirs et blancs sur plus de 1 610 km (1 000 miles) vers le parc national de Zinave au Mozambique, qui compte plus de 400 000 hectares et plus de 2 300 autres animaux réintroduits.

"Les rhinocéros sont importants pour l'écosystème, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles nous les déplaçons sur toute cette distance et déployons tous ces efforts pour les amener là", a déclaré à Reuters Kester Vickery, un écologiste qui supervise la translocation des rhinocéros.

Le groupe de conservation Peace Parks Foundation (PPF), qui mène l'opération, a pour objectif de relocaliser plus de 40 rhinocéros au Mozambique au cours des deux prochaines années.

Son chef de projet, Anthony Alexander, a déclaré que le groupe avait déjà fait entrer certains prédateurs et de nombreux éléphants dans le parc et que c'était maintenant le tour des rhinocéros.

"C'est très excitant maintenant de compléter la présence d'espèces historiques dans le parc", a déclaré M. Alexander.

Cette initiative fait partie d'une campagne visant à sauver les espèces menacées en les relocalisant dans des refuges où elles ont une chance d'accroître leur population.

"Nous répartissons effectivement nos œufs et les mettons dans différents paniers", a déclaré M. Vickery, ajoutant qu'il espérait voir une population florissante de rhinocéros blancs à Zinave dans 10 ans.

Le ministre mozambicain de l'environnement, Ivete Maibaze, a déclaré dans un communiqué que cette translocation historique sera également bénéfique pour l'industrie émergente de l'éco-tourisme du pays.

Les effectifs de la faune mozambicaine ont été durement touchés par une guerre civile de 15 ans qui s'est terminée en 1992, et par le braconnage.