Après Berlin, Expensya au G20 des jeunes entrepreneurs à Buenos Aires !

Karim JOUINI, CEO d'Expensya, l'éditeur de logiciel spécialisé dans l'automatisation des notes de frais, a été sélectionné pour faire partie de la délégation Française du prochain G20 des jeunes entrepreneurs (G20 YEA), organisé en marge du sommet du G20, et qui aura lieu en Argentine, à Buenos Aires, les 20 et 21 septembre prochains.

L'objectif de cette délégation est d'ouvrir le G20 des Jeunes Entrepreneurs aux PME et aux ETI, au côté des start-ups, d'accélérer le développement à l'international des entrepreneurs français, de partager des « best-practices » avec les autres délégations du sommet du G20 pour s'inspirer de leur succès à l'international, et enfin d'alerter les gouvernements sur la nécessité de transformer notre modèle éducatif.

Expensya participe au G20 YEA pour la 2èmeannée consécutive, alors qu'elle est en pleine phase d'expansion et d'ouverture sur de nouveaux marchés. Dans une phase aussi importante, l'entreprise compte accélérer sa croissance à l'international, nouer des partenariats, et soutenir l'entrepreneuriat français en soulevant les principales problématiques rencontrées dans cet écosystème. L'expérience de la participation au dernier G20 YEA, à Berlin, a été pour l'entreprise une étape marquante, qui a poussé à vouloir renouveler l'expérience.

Le G20 YEA : une expérience unique pour les entrepreneurs français

La dernière édition du sommet de G20 YEA s'est tenue à Berlin et fut la première participation de Karim JOUINI CEO et fondateur d'Expensya à cette manifestation. Faire partie de la délégation française des jeunes entrepreneurs a été une expérience enrichissante aussi bien sur le plan personnel que dans ce que cela a apporté à l'entreprise :

« Les G20 YEA 2017 a été une occasion unique d'échanger entre entrepreneurs issus de l'écosystème entrepreneurial français et mondial dans sa diversité, pour mieux comprendre les différents écosystèmes et pour faire naitre des idées permettant de simplifier les processus d'internationalisation des entreprises françaises, et d'entrée sur des marchés parfois difficiles d'accès. Le précédent G20 fut l'une des principales raisons qui nous a permis de mieux comprendre comment développer Expensya dans de nouveaux marchés, avec des idées que nous avons concrètement mises en place aujourd'hui ».

La promesse de l'évènement de Berlin était d'« accélérer le développement à l'international de nos entrepreneurs français », et cette promesse a été tenue pour Expensya : un an après cet évènement, Expensya compte aujourd'hui 4000 entreprises clientes et est utilisée dans plus de 100 pays. Plus de 20% du chiffre d'affaire est réalisé à l'international et l'ouverture d'une 3ème filiale en Espagne après Paris et Tunis, est en cours, ce qui représentera le premier marché hispanophone dans lequel l'entreprise va s'implanter.

G20 YEA à Buenos Aires : l'entrepreneuriat sans frontières !

Ce G20 est pour l'entreprise une occasion de représenter l'entrepreneuriat franco-tunisien à l'international, d'échanger avec les autres participants de la délégation française ainsi que le reste des délégations de tout pays. En pleine phase d'expansion, Expensya en profitera pour apprendre les « best-practices » des entreprises qui ont déjà franchi le cap de l'internationalisation, et chercher à générer avec l'aide des autres entrepreneurs, des recommandations pour le gouvernement français dans ce sens. A cet effet, le CEO d'Expensya Karim JOUINI participe à une table ronde concernant la mobilité et l'octroi des visas : « Expensya est une entreprise franco-tunisienne ayant donc des équipes basées sur les deux continents, les allers-retours des collaborateurs ne sont pas évidents, la procédure de demande des visas est fastidieuse et représente un frein mais aussi des coûts non négligeables pour notre entreprise. »

Enfin, la découverte du marché latino-américain est une réelle motivation pour l'entreprise et dans lequel elle possède déjà des utilisateurs sans être réellement actifs, c'est donc une occasion de : « nouer des liens assez tôt avec les acteurs locaux est un moyen puissant pour adapter nos plans d'expansion à l'international et l'ampleur du travail nécessaire pour l'aboutissement de cette phase. »

