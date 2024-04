Les investisseurs sont à nouveau bombardés de résultats d'entreprises aujourd'hui. Thales, Mercedes, Volkswagen, Adidas, HSBC, Capgemini, en attendant Amazon ce soir. Bombardés de statistiques aussi, en Chine, en Europe et aux Etats-Unis. Le tout en attendant la réunion de la Fed demain soir, véritable pivot de la semaine, du mois, voire plus. On passe tout ça en revue ce matin, en faisant un crochet par un curieux phénomène d'échanges tardifs sur les places boursières.

Après une semaine très positive, les marchés actions ont connu un lundi mitigé, avec des clôtures assez disparates en Europe. Aux Etats-Unis, après une brève incursion dans le rouge une heure avant la clôture, les indices ont trouvé suffisamment de ressources pour terminer dans le vert, sur des hausses de 0,3 à 0,4% pour le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq 100. Le rebond a notamment été orchestré par les deux des "sept magnifiques" les moins performants des dernières semaines, Tesla et Apple. La marque à la pomme a repris 2,5% après le retour à une recommandation positive de Bernstein (qui s'appelle désormais Bernstein Société Générale), dont l'analyste Toni Sacconaghi est assez écouté dans le secteur. Ce rebond coïncide avec le moment où Apple s'agite dans l'intelligence artificielle, après avoir fait preuve d'une certaine apathie sur le sujet, en tout cas vu de l'extérieur. Quant à Tesla, il a suffi de deux maraboutages d'Elon Musk pour que le titre reprenne près de 40% en une semaine. D'abord grâce à des promesses de jours meilleurs qui ont anesthésié des résultats en berne, ensuite après une visite fort médiatique de Musk ce weekend en Chine, qui a envoûté les investisseurs.

Contrairement à leurs homologues européens, les trois indices américains sont remontés en flèche en toute fin de séance. Une phénomène qui n'est pas rare et qui pourrait même s'expliquer par l'embouteillage des ordres passés à l'approche de la clôture. Bloomberg s'en est fait l'écho hier, soir, en expliquant, chiffre de BestEx Research à l'appui, que la séance américaine dure 390 minutes, mais que le tiers des transactions a lieu dans les 10 dernières minutes. Je ne vous cache pas que j'ai relu deux fois cette phrase dans l'article pour me persuader que je n'avais pas la berlue (j'ai toujours rêvé d'écrire ça, à cause de Piccolo Saxo). En réalité, ce n'est pas totalement nouveau, mais le pourcentage ne fait que croître (il était de 27% en 2021). Le phénomène est intimement lié à la gestion passive : les ETF négocient au plus près de la clôture parce que ce sont les cours qui sont retenus pour fixer le niveau des indices qu'ils suivent. Ces dix minutes sont riches en liquidités, souligne Bloomberg, ce qui attire en retour les investisseurs actifs, créant un effet boule-de-neige. L'Europe suit un mouvement identique. Sur le vieux continent 28% des transactions sont réalisées durant la période d'enchères qui intervient juste après la clôture (source Bloomberg & Big XYT). Cette concentration mécanique et opportuniste pose pas mal de questions, notamment sur les inefficacités de prix que cela pourrait engendrer. Comme souvent en finance, la question n'est pas tranchée, souligne l'agence financière américaine.

Pour revenir sur la séance du jour, il y aura aussi une question de timing. La journée sera divisée en trois grandes séquences.

Ce matin, ce sont les statistiques macroéconomiques et les résultats d'entreprises asiatiques et européennes qui vont faire l'actualité. Dans la première catégorie, on retrouve deux statistiques publiées dans la nuit. En Chine, les indicateurs d'activité PMI officiels sont mitigés, une fois de plus : les deux composantes restent en zone d'expansion, mais par une marge minime pour le PMI manufacturier (recul de 50,8 à 50,4 points, consensus à 50,3 points), et avec une dégradation pour le PMI des services (recul de 83 à 51,2 points, consensus à 52,3 points). Au Japon, la production industrielle a progressé plus rapidement que prévu en mars (3,8% contre 3,3% anticipé). Ces données ont été ou seront complétées par plusieurs PIB européens (France à 7h30 avec une croissance de 0,2%, légèrement meilleure que prévu, Allemagne à 10h00) puis par l'estimation de l'inflation de la zone euro en avril à 11h00. Côté résultats, Samsung qui a bien publié (la demande pour les puces d'IA continue, youpi), est accompagné de Banco Santander, HSBC, Capgemini ou Mercedes ce matin.

La seconde séquence de la journée démarrera à midi avec les premières annonces de résultats aux Etats-Unis (Eli Lilly, Coca-Cola, McDonald's…) puis les statistiques macro américaines dans l'après-midi (prix immobiliers, indicateurs d'activité et de confiance). Post-clôture de Wall Street, ce sont les résultats d'Amazon qui focaliseront l'attention lors de la troisième séquence du jour. Le tout avec le compte à rebours de la décision de la Fed sur ses taux mercredi soir. Une banque centrale qui ne modifiera pas ses taux mais qui va aiguiller le marché sur ses intentions. Les bookmakers pensent que Jerome Powell va continuer à faire les gros yeux pour dissuader les marchés financiers de se montrer trop optimistes.

En Asie Pacifique ce matin, les indices ont perdu un peu de leur enthousiasme de la veille. Tokyo gagne pourtant 1,1%, mais il s'agit d'un rattrapage car la journée était fériée hier au Japon. Le yen s'est assagi après avoir flambé la veille. Les spécialistes continuent à se demander si la Banque du Japon est intervenue pour faire cesser l'hémorragie. Le marché chinois est moins fringant que la veille. Hong Kong est à l'équilibre et Shanghai baisse légèrement. Les dernières statistiques n'étaient toujours paient une franche reprise. La Corée du Sud, l'Inde, Taiwan et l'Australie évoluent en hausse de 0,2 à 0,6%. Les indicateurs avancés européens suggèrent une ouverture mitigée, à dominante rouge clair.

En Europe, focus sur le PIB trimestriel allemand (10h00), puis sur la première estimation de l'inflation européenne d'avril (11h00). Aux Etats-Unis, l'indice des prix immobiliers FHFA (15h00), le PMI de Chicago à (15h45) et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16h00) sont au programme. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,070 USD. L'once d'or stagne à 2329 USD. Le pétrole a un peu reculé, avec un Brent de Mer du Nord à 87,13 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82,39 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans descend à 4,61%. Le bitcoin se négocie 62 900 USD.

Capgemini ralentit au 1 er

Rexel accuse une baisse de 4,6% de son chiffre d'affaires au T1. La société va racheter Itesa.

Thales confirme ses objectifs pour 2024 après une hausse de ses revenus au T1.

Vetoquinol dégage 133,7 M€ de chiffre d'affaires au T1.

Vicat affiche des revenus en hausse 7,9% au T1, grâce à la zone Amériques.

Wavestone dépasse son objectif de revenus sur l'exercice 2023/2024 et confirme ses prévisions de résultats.

Banco Santander annonce un bénéfice en hausse de 11% au T1.

Clariant enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Covestro dépasse les attentes en matière de bénéfices de base pour le premier trimestre.

HSBC publie des bénéfices trimestriels conformes aux attentes et va racheter 3 Mds$ d'actions. Le CEO Noel Quinn va partir, une annonce inattendue.

Lufthansa prévoit de renouer avec les bénéfices au premier semestre après la vague de grèves.

Mercedes s'engage à défendre le niveau de ses prix après la baisse de son bénéfice au premier trimestre.

NXP Semiconductors gagne 6% post-séance après son T1.

Logitech améliore ses revenus au T4 fiscal.

Samsung publie un bénéfice en hausse marquée au T1, sous l'effet du rebond de la demande pour les puces.

Straumann affiche une croissance organique des ventes de 15% au premier trimestre.

