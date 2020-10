New York (awp/afp) - La Bourse de New York a eu du mal à se décider mercredi, terminant finalement en petite baisse, dans une attitude attentiste face aux négociations entre élus démocrates et républicains sur de nouvelles mesures d'aides économiques aux Etats-Unis.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a cédé 0,35% à 28.210,29 points, le Nasdaq a perdu 0,28% à 11.484,69 points et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,07% à 3.440,77 points.

afp/rp