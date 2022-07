Après avoir perdu Luhansk, les forces ukrainiennes se rassemblent pour défendre Donetsk

La prise de la ville de Lysychansk dimanche a achevé la conquête russe de Luhansk, l'une des deux régions du Donbas, la région orientale industrialisée de l'Ukraine qui est devenue le théâtre de la plus grande bataille en Europe depuis des générations.

Les deux parties ont subi de lourdes pertes dans la lutte pour Luhansk, notamment lors du siège des villes jumelles de Lysychansk et Sievierodonetsk. Les deux villes ont été laissées en ruines par les bombardements russes incessants.

Mardi, les forces ukrainiennes ont mis en place de nouvelles lignes défensives à Donetsk, où elles contrôlent toujours les principales villes, tandis que Poutine a demandé à ses troupes de "se reposer absolument et de retrouver leur préparation militaire", tandis que les unités dans d'autres régions continuent de se battre.

Depuis le début du conflit, la Russie a exigé que l'Ukraine remette Louhansk et Donetsk aux séparatistes pro-Moscou, qui ont déclaré des petits États indépendants.

"C'est la dernière victoire de la Russie sur le territoire ukrainien", a déclaré Oleksiy Arestovych, conseiller du président Volodymyr Zelenskiy, dans une vidéo mise en ligne.

"Il s'agissait de villes de taille moyenne. Et cela a duré du 4 avril au 4 juillet - c'est 90 jours. Tant de pertes..."

Arestovych a déclaré qu'outre la bataille pour Donetsk, l'Ukraine espérait lancer des contre-offensives dans le sud du pays.

"Prendre les villes de l'est signifie que 60 % des forces russes sont désormais concentrées à l'est et qu'il est difficile de les rediriger vers le sud", a-t-il déclaré.

"Et il n'y a plus de forces qui peuvent être amenées de Russie. Ils ont payé un grand prix pour Sievierodonetsk et Lysychansk."

Certains experts militaires ont estimé que cette victoire durement disputée n'avait apporté aux forces russes que peu de gains stratégiques, et que l'issue de ce qui a été surnommé la "bataille du Donbas" restait dans la balance.

"Je pense que c'est une victoire tactique pour la Russie, mais à un coût énorme", a déclaré Neil Melvin du groupe de réflexion RUSI à Londres. Il a comparé la bataille aux énormes combats pour de maigres gains territoriaux qui ont caractérisé la Première Guerre mondiale.

"Cela a pris 60 jours pour faire des progrès très lents", a-t-il dit. "Je pense que les Russes peuvent déclarer une sorte de victoire, mais la bataille de guerre clé est encore à venir."

Selon Melvin, la bataille décisive pour l'Ukraine aura probablement lieu non pas à l'est, où la Russie monte son principal assaut, mais dans le sud, où l'Ukraine a entamé une contre-offensive pour reconquérir des territoires.

"C'est là que nous voyons que les Ukrainiens font des progrès autour de Kherson. Il y a des contre-attaques qui commencent là-bas et je pense qu'il est plus probable que nous verrons le momentum basculer en faveur de l'Ukraine qui tente alors de monter une contre-offensive à grande échelle pour repousser les Russes", a-t-il déclaré.

UN EFFORT GIGANTESQUE

M. Zelenskiy a déclaré lundi que malgré le retrait de l'Ukraine dimanche de Lysychansk, ses troupes continuaient à se battre.

"Les forces armées ukrainiennes répondent, repoussent et détruisent le potentiel offensif des occupants jour après jour", a déclaré Zelenskiy dans un message vidéo nocturne.

"Nous devons les briser. C'est une tâche difficile. Elle nécessite du temps et des efforts surhumains. Mais nous n'avons pas d'alternative."

La bataille de Louhansk est la plus proche que Moscou ait été d'atteindre l'un de ses objectifs déclarés depuis que ses forces ont été vaincues en tentant de prendre Kiev en mars. Elle marque la plus grande victoire de la Russie depuis qu'elle a capturé le port de Marioupol, dans le sud du pays, fin mai.

Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine le 24 février, la qualifiant d'"opération militaire spéciale" pour démilitariser son voisin du sud et protéger les russophones de ce qu'il appelle les nationalistes "fascistes". L'Ukraine et l'Occident affirment qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une agression flagrante visant à s'emparer d'un territoire.

Serhiy Gaidai, le gouverneur ukrainien de Luhansk, a reconnu que toute sa province était désormais effectivement aux mains des Russes, mais a déclaré à Reuters : "Nous devons gagner la guerre, pas la bataille pour Lysychansk [...]. Cela fait très mal, mais ce n'est pas perdre la guerre".

Gaidai a déclaré que les forces ukrainiennes qui se sont retirées de Lysychansk tenaient désormais la ligne entre Bakhmut et Sloviansk, se préparant à repousser une nouvelle avancée russe.

Le maire de Sloviansk a déclaré que les bombardements lourds de dimanche avaient tué au moins six personnes, dont une fillette de 10 ans.

L'agence de presse russe Tass a cité des responsables militaires de la République populaire de Donetsk qui ont déclaré que trois civils sont morts et 27 ont été blessés dans ce qu'ils ont appelé des bombardements des forces ukrainiennes.

Reuters n'a pas pu vérifier les récits des champs de bataille.

Les espoirs de l'Ukraine pour une contre-attaque soutenue reposent en partie sur la réception d'armes supplémentaires de la part de l'Occident, notamment des roquettes qui peuvent neutraliser l'énorme avantage de puissance de feu de la Russie en frappant profondément derrière la ligne de front.

"Il s'agit de savoir à quelle vitesse les fournitures arrivent", a déclaré Arestovych.

"À l'Ouest, il n'y a tout simplement pas assez d'armes à fournir. Après tout, il s'agit du plus grand conflit depuis 1945... il faut donc produire plus d'armes, et cette production est en cours. Et à un rythme tel que d'ici l'automne, il y aura un ensemble d'armes très considérable."