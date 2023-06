La Maison Blanche a déclaré lundi que les récentes rencontres dangereuses entre les forces américaines et chinoises dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale reflétaient l'agressivité croissante de l'armée de Pékin, qui augmente le risque d'une erreur dans laquelle "quelqu'un serait blessé".

L'avertissement sévère de Washington fait suite à la publication dimanche par la marine américaine d'une vidéo de ce qu'elle appelle une "interaction dangereuse" dans le détroit de Taïwan, au cours de laquelle un navire de guerre chinois est passé devant un destroyer américain dans cette voie d'eau sensible.

Cet incident survient alors que les deux pays s'accusent mutuellement de ne pas avoir tenu de pourparlers militaires et que leurs désaccords portent sur des sujets aussi variés que le commerce, Taïwan ou l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et pourrait accroître le risque d'affrontements futurs.

Elle fait également suite à un incident survenu le 26 mai, au cours duquel un avion de chasse chinois a effectué ce que les États-Unis ont qualifié de manœuvre "inutilement agressive" à proximité d'un avion militaire américain au-dessus de la mer de Chine méridionale, dans l'espace aérien international.

"Malheureusement, cet incident n'est qu'une partie de l'agressivité croissante de la RPC (République populaire de Chine) à laquelle nous sommes confrontés, et nous sommes prêts à y faire face", a déclaré John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche, à la presse, dans un contexte de détérioration des relations entre Washington et Pékin.

"Il ne faudra pas attendre longtemps avant que quelqu'un ne soit blessé", a ajouté M. Kirby. "Il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup d'erreurs de jugement ou de fautes commises.

À Pékin, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, a déclaré que "les mesures prises par l'armée chinoise sont tout à fait raisonnables, légitimes, professionnelles et sûres".

M. Kirby a déclaré que les États-Unis continueraient à défendre la liberté de navigation dans les airs et en mer.

"J'aimerais bien entendre Pékin justifier ce qu'il fait", a déclaré M. Kirby. "Les interceptions aériennes et maritimes se produisent en temps utile. Nous le faisons. La différence, c'est que lorsque nous estimons devoir le faire, nous le faisons de manière professionnelle.

Selon M. Kirby, si la Chine voulait faire passer le message que les États-Unis ne sont pas les bienvenus dans la région ou qu'elle souhaite que les avions et les navires américains cessent de voler et de naviguer pour respecter le droit international, elle n'y parviendrait pas.

"Cela n'arrivera pas", a déclaré M. Kirby.

LES ÉTATS-UNIS RECHERCHENT DES "RELATIONS PRÉVISIBLES

Malgré l'aggravation des tensions, le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel, a déclaré que l'administration du président Joe Biden "cherchait à maintenir des relations prévisibles avec la RPC".

"Le président Biden a clairement indiqué que nous ne cherchions pas à déclencher une nouvelle guerre froide et que notre concurrence ne devait pas déboucher sur un conflit", a déclaré M. Patel à la presse.

L'armée américaine a déclaré que le destroyer américain Chung-Hoon et la frégate canadienne Montreal effectuaient une traversée "de routine" du détroit samedi lorsque le navire chinois a coupé devant le navire américain, s'approchant à moins de 150 mètres (137 mètres).

Dans la vidéo diffusée par la marine américaine, on peut voir le navire chinois traverser la trajectoire du Chung-Hoon dans des eaux calmes. Le Chung-Hoon ne change pas de cap.

"Les États-Unis ont d'abord provoqué des troubles et des provocations, tandis que la Chine a ensuite réagi conformément à la loi et aux règlements", a déclaré M. Wang lors d'une conférence de presse lundi.

Certains analystes indépendants ont déclaré que les derniers incidents suggéraient un changement de tactique plus agressif de la part de la Chine face à ce qu'elle considère comme un empiètement des forces américaines et alliées. Mais les responsables américains décrivent une attitude plus conflictuelle de la part des forces de Pékin depuis au moins l'année dernière.

"La Chine ne fait qu'augmenter les risques d'erreur de calcul - à savoir la collision accidentelle de navires ou d'avions - qui pourraient alors dégénérer en conflit armé", a déclaré Derek Grossman, analyste principal en matière de défense à la RAND Corporation, un groupe de réflexion américain.

En 2001, un avion espion américain a fait un atterrissage d'urgence sur l'île chinoise de Hainan après une collision avec un avion de chasse chinois, dont le pilote est décédé.