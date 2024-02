Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a été confronté mercredi à des doutes sur son leadership, au lendemain de deux échecs consécutifs sur deux projets de loi importants, alors que le Congrès s'apprête à fermer le gouvernement dans moins d'un mois.

M. Johnson, un conservateur chrétien de 52 ans qui était relativement nouveau dans les rangs des dirigeants lorsque la Chambre des représentants l'a élu président en octobre, avait déjà la lourde tâche de maintenir la cohésion de sa majorité bruyante pour adopter 12 projets de loi de finances pour l'exercice 2024 avant que les fonds ne soient épuisés à partir du 1er mars.

Les doutes quant à ses capacités et à celles de son équipe se sont accrus après que M. Johnson a tenté et échoué à faire adopter deux priorités de son parti mardi : la destitution du secrétaire américain à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et un programme d'aide à Israël.

Ces échecs successifs ont mis les républicains de la Chambre des représentants dans l'embarras, provoquant une nouvelle flambée de querelles intestines au sein de la courte majorité de M. Johnson, visant trois membres du parti qui s'étaient opposés à la destitution de M. Mayorkas lors d'un vote serré (214-216).

Les républicains ont prédit qu'ils parviendraient à un second vote de destitution de Mayorkas après le retour au Congrès d'un absent de marque, le chef de la minorité Steve Scalise, qui a été soigné pour un cancer du sang. Mais même son retour pourrait ne pas suffire à faire pencher la balance, si l'élection spéciale de mardi pour le siège du républicain expulsé George Santos est remportée par le démocrate Tom Suozzi.

Avant les votes Mayorkas et Israel, les républicains de la Chambre des représentants considéraient M. Johnson comme un conservateur fiable, gérant en tant que président de la Chambre des représentants les conditions difficiles héritées de son prédécesseur, Kevin McCarthy, qui a été évincé l'année dernière par les partisans de la ligne dure républicaine.

Les législateurs des deux partis ont critiqué le leadership de M. Johnson mercredi.

"Se débarrasser du président McCarthy s'est officiellement transformé en un désastre total", a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X le représentant Thomas Massie, un conservateur républicain intransigeant qui a soutenu la direction de M. Johnson par le passé.

M. Johnson, qui a annoncé lui-même l'échec du vote sur M. Mayorkas depuis l'estrade de la Chambre, avait déclaré aux journalistes plus tôt dans la journée qu'il pensait que les deux projets de loi seraient adoptés.

MANQUE DE LEADERSHIP

Cette déclaration a suscité des critiques de part et d'autre de l'allée, les républicains de la Chambre affirmant que le plan de M. Johnson avait été bouleversé par l'apparition surprise d'un législateur démocrate qui venait de subir une intervention chirurgicale.

"Comment pouvez-vous présenter deux projets de loi qui perdent ?", a demandé le représentant démocrate Frank Pallone. "Le fait qu'il pense que quelque chose va se produire et que ce ne soit pas le cas témoigne d'un manque de leadership.

M. Johnson a nié que les deux échecs étaient dus à son inexpérience et a rejeté la faute sur la polarisation politique.

"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une réflexion sur le leader. C'est une réflexion sur le corps lui-même et sur le chemin parcouru dans ce pays. La nation est divisée", a déclaré l'orateur à la presse mercredi.

"Ce qui s'est passé ici est un véritable gâchis. Et nous sommes en train de le nettoyer", a-t-il ajouté. "Le travail sera fait à la fin de la journée.

D'autres républicains ont décrit les deux échecs de mardi comme le dernier exemple en date du chaos républicain qui frappe le Congrès depuis le début de l'année 2023, lorsque le parti a pris un contrôle étroit de la Chambre, et qui s'est intensifié depuis que Donald Trump est devenu l'écrasant candidat républicain en tête de la course à la présidence de 2024.

"Lorsque vous avez la majorité, on s'attend à ce que vous puissiez gouverner. Et nous n'avons cessé de nous débattre avec cela", a déclaré le représentant républicain Steve Womack. "Il s'agit d'un grand défi de leadership pour lequel nous devons trouver une solution.

La gouvernance républicaine à la Chambre des représentants s'est caractérisée par une lutte acharnée contre les dépenses, les partisans de la ligne dure ayant à plusieurs reprises forcé le Congrès à fermer le gouvernement et à se mettre en défaut de paiement, tout en exigeant des réductions de dépenses et des changements de politique conservatrice que les démocrates rejettent.

Certains républicains modérés estiment que les membres de la majorité républicaine (219-212) de la Chambre des représentants ne tiennent pas compte de la nécessité d'un esprit bipartisan, alors que les démocrates détiennent le Sénat et la présidence.

M. Johnson tentera bientôt de financer le gouvernement jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2024, qui s'achève le 30 septembre, au moyen d'une législation bipartisane à laquelle les partisans de la ligne dure s'opposent catégoriquement.

Les législateurs républicains prévoient que le président du Parlement évitera les efforts de la ligne dure pour bloquer les projets de loi sur les dépenses en s'affranchissant des règles législatives et en cherchant à les faire adopter par une supermajorité qui nécessiterait le soutien des démocrates.

Le résultat pourrait être une législation adoptée avec plus de voix démocrates que républicaines, ce qui, selon les législateurs, pourrait encore éroder la position de M. Johnson.

M. Massie a mis en garde contre le fait que les républicains abandonnaient l'influence nécessaire à la mise en œuvre de politiques conservatrices.

Le représentant Mike Simpson, l'un des principaux responsables des crédits parlementaires, a déclaré que les négociations bipartites avançaient sur les projets de loi de finances.

"La question est de savoir si nous parviendrons à les faire adopter. C'est la grande question", a déclaré le républicain de l'Idaho.

M. Womack, un autre haut responsable des crédits parlementaires, s'est également dit préoccupé par le succès des projets de loi sur les dépenses.

"Nous allons devoir trouver la motivation nécessaire pour faire passer ces textes, et ce sont des discussions difficiles que nous avons", a déclaré le républicain de l'Arkansas.

Interrogé sur le fait que M. Johnson semblait être à la hauteur de la tâche, il a répondu : "Il finira par le faire : "Il finira par le faire. Oui, nous y arriverons".