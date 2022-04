Après l'Ukraine, la Française Le Pen veut des liens plus étroits entre l'OTAN et la Russie

Une victoire de Le Pen au second tour de l'élection présidentielle française le 24 avril se répercuterait à travers l'Europe et l'Atlantique, installant un profond eurosceptique au palais de l'Élysée et quelqu'un qui a longtemps professé son admiration pour le président russe Vladimir Poutine.

"Dès que la guerre russo-ukrainienne sera terminée et réglée par un traité de paix, j'appellerai à la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie", a déclaré Mme Le Pen lors d'une conférence de presse remplie de journalistes internationaux.

Il y a cinq ans, avant qu'elle n'affronte Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle de 2017 qu'elle a lourdement perdu, Poutine a accueilli Le Pen au Kremlin à bras ouverts.

À l'époque, elle avait déclaré avec admiration qu'elle partageait les mêmes valeurs que Poutine et qu'un "nouvel ordre mondial" était en train d'émerger avec lui, le président américain de l'époque Donald Trump et elle à la barre.

Mme Le Pen a changé d'avis sur la Russie depuis la guerre en Ukraine et a déclaré qu'elle était "indépendante" de toute nation étrangère.

La conférence de presse de mercredi a été brièvement interrompue lorsqu'un manifestant a brandi une photo de la rencontre de 2017 avec Poutine, découpée en forme de cœur. Le manifestant a été emmené hors de la salle par la sécurité.

Mme Le Pen a également déclaré qu'elle souhaitait conserver une relation étroite avec l'Allemagne, mais a prévenu qu'il existait des différences stratégiques entre les deux, ce qui signifierait mettre fin à une série de programmes militaires conjoints franco-allemands.

"Je poursuivrais ... la réconciliation sans suivre le modèle Macron-Merkel d'aveuglement français envers Berlin", a-t-elle déclaré.

Elle a dit vouloir une version plus souple de l'Union européenne, tout en réaffirmant qu'elle resterait dans le bloc. Mme Le Pen a abandonné les propositions impopulaires passées visant à abandonner l'euro ou à quitter l'UE.

"Personne n'est contre l'Europe", a-t-elle déclaré. "Je ne cesserais pas de payer la contribution de la France à l'UE, je veux la diminuer".

Le Pen est arrivée en deuxième position derrière Macron au premier tour et les instituts de sondage la placent très près de ce dernier pour le second tour du 24 avril.