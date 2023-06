Un cadre supérieur du géant allemand des médias Axel Springer a déclaré jeudi que l'intelligence artificielle permettrait aux journalistes de consacrer plus de temps à l'information de base, quelques jours après qu'un courriel interne ait averti que la technologie entraînerait d'importantes pertes d'emplois.

"Pour les salles de rédaction, l'IA ouvre de nouvelles voies et de nouvelles libertés. Les journalistes peuvent confier les tâches fastidieuses à l'IA et consacrer plus de temps et d'énergie à leurs tâches principales", a déclaré à Reuters Samir Fadlallah, directeur de l'information, en marge d'une conférence sur les médias à Berlin.

L'entreprise abordera les défis liés à la technologie de manière "constructive", a-t-il ajouté.

Dans un courriel consulté par Reuters en début de semaine, l'éditeur a présenté une feuille de route "uniquement numérique" pour son tabloïd à grand tirage Bild, à mettre en œuvre d'ici le début de l'année 2024, affirmant que son "offensive IA" signifiait que de nombreux emplois deviendraient superflus.

"Les fonctions de responsables éditoriaux, de rédacteurs de pages, de correcteurs, de secrétaires et de rédacteurs photo n'existeront plus telles qu'elles sont aujourd'hui", a écrit l'équipe de direction éditoriale au personnel de Bild.

Springer n'a pas commenté le nombre d'emplois menacés, mais des sources de l'entreprise ont déclaré à Reuters qu'un petit nombre à trois chiffres d'employés devraient finalement quitter l'entreprise.

M. Fadlallah a déclaré qu'il se concentrait sur les défis réglementaires et les possibilités offertes aux consommateurs par la technologie.

"Nous voyons un grand potentiel dans l'IA générative pour fournir à nos lecteurs et utilisateurs des produits encore plus attrayants et personnalisés", a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle offrait aux utilisateurs "de toutes nouvelles possibilités d'interaction".

"L'accent est certainement mis sur des sujets tels que la réglementation nécessaire, la rémunération pour l'utilisation de notre contenu comme matériel d'entraînement pour les grands modèles de langage, et la protection des données", a-t-il déclaré.

L'entreprise a déclaré qu'elle visait à améliorer les bénéfices de ses publications phares Bild et Welt de 100 millions d'euros (109,14 millions de dollars) d'ici 2025 grâce à des augmentations de revenus et à des économies de coûts, et qu'elle avait l'intention d'arrêter complètement la production de journaux en édition papier à moyen terme.

Axel Springer est présent dans plus de 40 pays et emploie plus de 18 000 personnes dans le monde. Outre ses titres allemands, l'entreprise possède le site d'information en anglais Politico, la société de médias américaine Insider et les portails de petites annonces StepStone et AVIV. (1 $ = 0,9163 euros) (Reportage de Klaus Lauer, Rédaction d'Anna Mackenzie)