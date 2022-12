Après l'effondrement de FTX, la pression monte pour des règles cryptographiques plus strictes

Depuis des années, les décideurs politiques soulignent la nécessité d'établir des règles efficaces pour le secteur des crypto-monnaies, en soulignant les risques pour les consommateurs après une série de grands krachs boursiers et de faillites d'entreprises.

Mais les cryptomonnaies et les entreprises connexes restent pour la plupart non réglementées.

La réglementation de l'Union européenne visant à mettre au pas les crypto-monnaies devrait entrer en vigueur en 2024, mais les États-Unis, en particulier, ne disposent toujours pas de règles globales.

L'effondrement de la société FTX de Sam Bankman-Fried a été le plus important d'une série de grosses faillites liées aux crypto-monnaies cette année. Elle a déclenché une déroute des cryptomonnaies et a laissé environ 1 million de créanciers face à des pertes de plusieurs milliards de dollars.

"L'effondrement de quelque chose d'aussi important que FTX illustre simplement l'importance de la transparence, l'importance d'une protection réglementaire appropriée, les exigences réglementaires pour toutes les activités financières", a déclaré Laura Cha, présidente de Hong Kong Exchanges and Clearing.

Le président de la Bourse de New York, Lynn Martin, a déclaré qu'il était peu probable que les investisseurs institutionnels adoptent la crypto sans règles plus claires.

"Il n'y avait pas de cadre réglementaire, et un investisseur institutionnel ne va pas vraiment tremper son orteil de manière significative dans un marché s'il ne comprend pas quel est le cadre réglementaire", a déclaré Martin.

Certains investisseurs en crypto-monnaies partagent ces préoccupations.

"Les régulateurs auraient pu publier beaucoup plus de directives pour la crypto", a déclaré Brian Fakhoury du fonds de capital-risque en crypto Mechanism Capital.

UN RATTRAPAGE RÉGLEMENTAIRE ?

Le secteur de la crypto a atteint une valeur record de près de 3 000 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, avant que les turbulences du marché provoquées par la hausse des taux d'intérêt et une série d'explosions dans l'industrie n'effacent plus de 2 000 milliards de dollars de sa valorisation. Le bitcoin, le plus gros jeton, a perdu les trois quarts de sa valeur record de 69 000 $.

Cette volatilité extrême n'a pas rendu service à la sphère cryptographique pour ce qui est de gagner un soutien plus large dans le secteur des services financiers.

"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une mode ou qu'elle disparaisse, mais je ne peux pas lui attribuer une valeur intrinsèque", a déclaré James Gorman, PDG de Morgan Stanley, à Reuters NEXT. "Je n'aime pas investir dans des choses qui ont une gamme de résultats ou y mettre des clients".

Après l'effondrement de FTX, les régulateurs aux États-Unis ainsi que les dirigeants de l'industrie financière et les entrepreneurs de crypto se concentrent sur la nécessité d'un ensemble de règles réalisables et d'une plus grande transparence.

La PDG du Nasdaq, Adena Friedman, a appelé à un équilibre dans la réglementation entre la protection et l'innovation - un refrain commun parmi les entreprises grand public impliquées dans la crypto.

Nasdaq, dont la branche de garde de crypto devrait être lancée au premier semestre 2023, en attendant l'approbation réglementaire, fournit des technologies de négociation et de surveillance aux bourses de crypto depuis plusieurs années.

"Le moment est venu pour la réglementation de rattraper son retard et de s'assurer qu'à mesure que nous avançons, la sécurité et la solidité sont assurées, mais que nous permettons également l'innovation et un écosystème agile", a déclaré M. Friedman.

La ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré que l'effondrement de FTX soulignait la nécessité d'une plus grande visibilité sur les transactions cryptographiques souvent anonymes.

L'effondrement de FTX "montre l'importance d'une réglementation bien encadrée", a déclaré Mme Sitharaman, "afin que les pays puissent savoir clairement par qui et pour quoi ces transactions ont lieu. Qui est le bénéficiaire final ?"

L'entrepreneur en crypto Justin Sun a déclaré que les investisseurs ont rarement de la clarté sur la façon dont les fonds des sociétés de crypto sont utilisés.

"Pour beaucoup d'échanges et de fournisseurs de prêts et d'institutions dans l'espace, (il y a) un manque de transparence. Les clients n'ont fondamentalement aucune idée de l'affectation des fonds", a déclaré Sun, fondateur de la cryptomonnaie Tron.

Les investisseurs "peuvent perdre toutes leurs économies en quelques secondes, mais ils n'ont aucune idée de la destination de leur argent", a-t-il ajouté.