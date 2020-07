Après l'épidémie, le commerce chinois retrouve des couleurs

Pékin (awp/afp) - Importations dans le vert pour la première fois depuis le début de l'année, mais tassement des exportations: le commerce chinois a donné mardi des signes de résurrection post-pandémie.

En juin, les importations de la Chine ont marqué un net rebond sur un an (+2,7%), selon les chiffres dévoilés par les Douanes chinoises.

Il s'agit d'un résultat nettement meilleur que le mois précédent (-16,7%) et supérieur aux attentes des analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg (-9%).

Les importations de la Chine n'avaient plus connu de hausse depuis décembre.

La Chine, premier pays touché par le nouveau coronavirus fin 2019, est depuis parvenue à freiner considérablement la contagion, malgré l'apparition d'un nouveau foyer à Pékin le mois dernier.

Il apparaît ainsi comme un baromètre de la reprise espérée de l'économie mondiale.

Les importations en juin ont notamment été portées par des achats massifs à l'étranger de produits agricoles, relève auprès de l'AFP l'économiste Iris Pang, de la banque ING.

Et ce phénomène "pourrait se poursuivre si la Chine continue à souffrir des inondations" et cherche à sécuriser ses approvisionnements alimentaires, alors que le pays connaît depuis juin des pluies torrentielles qui ont fait au moins 140 morts et disparus, estime Mme Pang.

De leur côté, les exportations ont connu un tassement en juin sur un an (+0,5%), après un repli le mois précédent (-3,3%) et une hausse en avril (+3,5%).

Ces résultats sont meilleurs que les prévisions d'analystes interrogés par Bloomberg, qui tablaient sur une nouvelle baisse en juin (-2%).

Si l'activité a largement repris en Chine à la faveur d'une nette amélioration des conditions sanitaires, les entreprises peinent toutefois à remplir leurs carnets de commandes.

Masques et produits médicaux

Le secteur de l'exportation, un pilier de l'économie chinoise, est particulièrement vulnérable au moment où l'Europe et l'Amérique du Nord, affrontent toujours le virus.

Faute de débouchés à l'international, Pékin encourage désormais ses entreprises exportatrices à vendre sur son marché intérieur.

"Le ralentissement économique est synonyme de hausse du chômage" et de baisse de pouvoir d'achat, fait remarquer le cabinet SinoInsider.

Dans ce contexte "les Chinois devraient être peu enclins à dépenser pour des produits destinés à l'exportation généralement plus chers", estime-t-il dans une note.

En juin, les pays de l'Asean (l'Association des nations d'Asie du sud-est) - Vietnam en tête - sont devenus le premier partenaire commercial de la Chine, surpassant désormais l'Union européenne et les Etats-Unis.

Les produits médicaux, dont la Chine reste le principal fournisseur mondial, restent très demandés à l'étranger.

Au premier semestre, les exportations de produits textiles, dont les masques, ont bondi de 32,4% sur un an, ont indiqué les Douanes.

Pour leur part, les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux ont vu leurs exportations augmenter respectivement de 23,6% et 46,4% sur un an.

Mais cette tendance est amenée à "s'estomper" avec l'amélioration attendue des conditions sanitaires dans le monde et "pèsera" sur les exportations de la Chine, souligne l'analyste Martin Rasmussen, de Capital Economics.

En juin, l'excédent commercial de la Chine a atteint 46,4 milliards de dollars et il s'est creusé avec les Etats-Unis à 29,4 milliards de dollars (contre 27,8 milliards en mai).

Pour la première fois de son histoire, l'économie chinoise a décroché au premier trimestre (-6,8%), sous l'effet du virus.

Les chiffres pour le second trimestre doivent être publiés jeudi.

afp/al