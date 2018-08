Après la Pennsylvanie, le Missouri enquête sur l'église catholique

par Scott Malone et Bernie Woodall

BOSTON/FORT LAUDERDALE, Floride, 24 août (Reuters) - Une enquête a été ouverte pour mettre au jour d'éventuels abus sexuels commis dans l'archidiocèse catholique de St. Louis aux Etats-Unis, a annoncé jeudi le procureur général de l'Etat du Missouri.

L'initiative du procureur Josh Hawley fait suite aux révélations, la semaine dernière en Pennsylvanie, sur de multiples actes de pédophilie imputés à 301 prêtres catholiques sur une période de 70 ans.

Le procureur général du Missouri a précisé que l'archidiocèse de St. Louis avait accepté de fournir son aide, condition indispensable à l'ouverture de cette enquête, les services du procureur n'ayant pas le pouvoir de le contraindre à coopérer.

"Je crois fortement qu'une transparence totale bénéficie non seulement à la population, mais aussi à l'Eglise et, plus important encore, qu'elle nous aidera à mettre au jour et traiter de potentiels abus et à protéger les êtres vulnérables", a déclaré le procureur lors d'une conférence téléphonique.

L'archevêque de St Louis, Mgr Robert Carlson, a déclaré dans une lettre au procureur Hawley qu'il avait invité les enquêteurs à examiner les dossiers de l'archidiocèse afin de déterminer si les allégations d'abus sexuels à l'encontre du clergé étaient correctement traitées.

L'archidiocèse a privé 27 prêtres de leur ministère en raison d'allégations d'abus sexuels, a déclaré Mgr Carlson. Certains ont dû quitter la prêtrise.

ACCÈS LIBRE

Selon l'archevêque, les enquêteurs auront "un accès libre" aux dossiers et aucun prêtre en poste dans l'archidiocèse ne fait l'objet d'allégations d'abus crédibles à son encontre.

"Nous l'avons fait pour une seule raison, la crédibilité de l'archidiocèse", a déclaré Mgr Carlson aux journalistes.

L'enquête ne couvre initialement que l'archidiocèse de St. Louis, l'un des cinq diocèses catholiques de l'Etat, a précisé le procureur Hawley. Il a demandé aux évêques des quatre autres diocèses d'accepter de participer à l'enquête.

Jack Smith, porte-parole du diocèse de Kansas City-St. Joseph, a déclaré que le diocèse n'avait pas encore été officiellement contacté par le bureau de Josh Hawley, mais qu'il coopérerait à toute demande de consultation de dossiers.

Josh Hawley, un républicain, souhaite se faire élire au Sénat aux élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre. Il vise le siège occupé par la démocrate Claire McCaskill.

Selon le rapport publié la semaine dernière en Pennsylvanie, un millier de personnes, principalement des enfants, ont été agressées sexuellement par quelque 300 membres du clergé au cours des 70 dernières années. Il s'agit du plus important rapport publié aux Etats-Unis sur la question.

Des rapports similaires ont vu le jour en Europe, en Australie et au Chili. Ils ont entraîné des enquêtes et des poursuites judiciaires et même la faillite de certains diocèses.

La semaine dernière, l'agence Reuters a contacté les procureurs généraux de tous les États américains, à l'exception de la Pennsylvanie, pour leur demander s'ils envisageaient des actions similaires. Seuls deux d'entre eux, à New York et au Nouveau-Mexique, ont déclaré avoir pris des mesures initiales pour y parvenir. (Henri-Pierre André et Danielle Rouquié pour le service français)