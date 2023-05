Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques sont prêts à entamer la semaine sur une note positive lundi, après que les bonnes données sur l'emploi aux États-Unis vendredi ont apaisé les craintes liées à la récession et au secteur bancaire, et ont déclenché la meilleure journée pour les actions mondiales depuis cinq mois.

Le calendrier des données économiques régionales de lundi est léger, avec la lecture finale de l'indice des directeurs d'achat japonais et le commerce taïwanais pour le mois d'avril.

Graphique : Indice boursier mondial MSCI - variation journalière

Le ton du marché lundi sera probablement donné par le facteur de bien-être américain, stimulé par des bénéfices d'entreprise étonnamment forts, et par la question de savoir si les investisseurs pensent que les États-Unis vont vraiment défier les probabilités et se diriger vers un atterrissage en douceur.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, est pour sa part très optimiste : "Il est possible que cette fois-ci soit vraiment différente. Selon moi, il est plus probable d'éviter une récession que d'en avoir une", a-t-il déclaré mercredi après avoir relevé le taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un quart de point de pourcentage pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 16 ans.

Deux rapports sur les conditions de crédit et la demande de prêts aux États-Unis, lundi et mardi, seront suivis de plus près que d'habitude, à la lumière de l'effet cumulatif des hausses de taux de la Fed et des tensions récentes dans le système bancaire régional.

Plus tard dans la semaine, le sentiment du marché asiatique pourrait être modelé par une série d'indicateurs économiques chinois : les chiffres du commerce, des prêts et de la masse monétaire pour le mois d'avril, mardi, et l'inflation selon l'IPC, jeudi.

Ces rapports donneront aux investisseurs un aperçu plus clair de la situation de la plus grande économie de la région après l'abandon des restrictions du COVID-19.

Au mieux, les panoramas sont mitigés. Le secteur de l'immobilier, fortement endetté, reste soumis à de fortes tensions, les rapports PMI du mois d'avril ont été peu convaincants et l'indice des surprises économiques, qui avait atteint son plus haut niveau en 17 ans il y a quelques semaines, a maintenant baissé pendant 13 jours consécutifs.

La dynamique économique est clairement en train de ralentir.

Graphique : Indice des surprises économiques en Chine -

Le géant de la technologie JD.com et le plus grand fondeur de puces chinois Semiconductor Manufacturing International Corp publient tous deux leurs résultats du premier trimestre jeudi.

Les chiffres de dimanche ont montré que les réserves de change de la Chine ont augmenté de 21 milliards de dollars en avril pour atteindre 3 205 milliards de dollars, ce qui est plus élevé que prévu et le plus élevé depuis février de l'année dernière.

Parmi les événements susceptibles d'influencer le marché plus tard dans la semaine, citons la réunion des ministres des finances du G7 à Niagara : La réunion des ministres des finances du G7 à Niigata, au Japon, de jeudi à samedi, le compte rendu de la réunion de la Banque du Japon des 27 et 28 avril, mercredi, et la réunion de la Banque d'Angleterre, jeudi.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Services japonais, PMI composite (avril, final)

- Indice australien des conditions d'activité (avril)

- Commerce taïwanais (avril)