Berne (awp/ats) - La journée la plus chaude enregistrée cette année en Suisse s'est terminée mardi par de violents orages. Une femme a été grièvement blessée par la foudre à Villars-sur-Glâne (FR). Les vents ont atteint 108 km/h à Fahy (JU). De nombreuses routes ont été coupées en raison de chutes d'arbres.

Plusieurs cellules orageuses ont traversé la Suisse entre 19h00 et 22h00. Selon MeteoNews, les points culminants se sont situés vers 20h00 dans la région du Gothard, entre l'est du lac Léman et Berne ainsi que sur le Jura.

Les orages se sont déplacés rapidement et ont été très intenses en éclairs. Ils étaient accompagnés de pluies parfois fortes, de grêle par endroits et de fortes rafales de vent, a précisé sur Twitter SRF Meteo, qui avait dénombré 50'000 éclairs sur toute la Suisse jusqu'à 23h00. Les vents les plus puissants ont été enregistrés par MeteoNews à la station d'Uetliberg (ZH), à 143 km/h.

Aéroport de Zurich perturbé

Dans le canton de Fribourg, une femme a été grièvement blessée vers 20h00 par la foudre à Villars-sur-Glâne, a indiqué la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital. Policiers, pompiers et services communaux ont effectué une vingtaine interventions en raison notamment d'arbres tombés et des éléments d'infrastructure envolés.

En soirée, les orages se sont déplacés vers la Suisse centrale et orientale.

A l'aéroport de Zurich, les fortes précipitations ont provoqué des retards. Le personnel au sol a dû se mettre à l'abri. Certains avions ont effectué des boucles avant d'atterrir, d'autres n'ont pas pu être déchargés de leurs bagages ou ravitaillés en kérosène, a dit une porte-parole à l'agence de presse Keystone-ATS. Les perturbations ont duré une heure.

Haute alerte

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse avait émis un avis de danger de degré 4 sur 4 pour l'ensemble du pays, sauf au Tessin et dans une partie des Grisons, où le degré de danger était de niveau 3.

Un tel degré de danger pour les orages est rare. La dernière fois qu'un tel avis a concerné toutes les régions était en août 2011, a précisé Mikhaël Schwander, météorologue à MétéoSuisse, dans l'émission Forum de la RTS. Et d'ajouter que les orages n'avaient finalement pas été aussi violents qu'attendus.

Canicule

Dans la journée, le mercure est monté jusqu'à 37,6 degrés celsius à Coire. Genève n'est pas loin derrière avec 37,4 degrés. Mathod (VD) et Payerne (VD) sont sur la troisième marche du podium avec 37 degrés. La barre des 36 degrés a également été franchie à Zurich, Sion, Viège (VS) et Bad Ragaz (SG).

En tout, plus de 30 stations ont enregistré des valeurs supérieures ou égales à 35 degrés, qui représentent le seuil de la très forte chaleur, précise MétéoSuisse sur Twitter.

Le record absolu de température n'a toutefois pas été battu. Il s'élève à 40,5 degrés et a été mesuré le 11 août 2003 à Grono (GR), a précisé M. Schwander à Keystone-ATS. Au Nord des Alpes, c'est Genève qui détient la palme avec 39,7 degrés enregistrés le 7 juillet 2015.

En raison de la chaleur, l'Inspection bernoise de la pêche a dû procéder à des pêches d'urgence dans une douzaine de cours d'eau, notamment dans l'Emme, a-t-elle indiqué à Keystone-ATS. Cette mesure était nécessaire, car les ruisseaux et les rivières n'avaient pas ou peu d'eau en raison de la sécheresse. Les poissons risquaient de mourir d'asphyxie.

MétéoSuisse a mis en garde contre de nouveaux orages qui pourraient à nouveau être localement très violents mercredi.

ats/jh