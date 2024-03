Youpi, l'inflation revient

Bon, le titre est probablement un brin provocant, mais les marchés actions ont choisi de monter d'une façon un peu décérébrée hier. En effet, la principale statistique de la semaine, publiée hier après-midi, a plutôt semblé donner raison aux rabat-joie. Et puis finalement non. La Chronique du jour parle de ça, d'un anniversaire, du Titanic, de salaires japonais et de promoteurs chinois plus ou moins insolvables.