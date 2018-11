Après la débâcle, Pictet AM mise sur la reprise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet AM prend une position acheteuse dans les actions mondiales. La correction massive des marchés a ramené les actions à des niveaux de valorisation attractifs, indique Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement. Quoique inférieure à celle de 2018, la croissance bénéficiaire des entreprises devrait rester solide en 2019. Enfin, les craintes relatives à l'économie chinoise lui paraissent largement exagérées.Le gérant continue de surpondérer les actions émergentes ainsi que les obligations émergentes en monnaies locales. Le dollar est largement surévalué et une hausse significative du billet vert paraît peu probable. Les politiques monétaire et budgétaire agressives du gouvernement chinois devraient compenser les effets négatifs de la guerre commerciale. Par ailleurs, ces marchés ont été délaissés par les investisseurs et les valorisations sont très faibles.Les actions japonaises ont toujours la préférence de Pictet AM. Les valorisations du marché nippon sont parmi les plus faibles des marchés développés. Le discours de la banque centrale reste clairement accommodant. Enfin, à la différence de l'Europe, le pays jouit d'une stabilité politique très satisfaisante.Le gérant reste neutre à l'égard des actions européennes. Ces dernières versent des dividendes élevés, très supérieurs aux coupons offerts par les obligations. La croissance européenne devrait par ailleurs rebondir. Mais il craint que les désaccords entre l'Europe et l'Italie ne continuent de peser sur les valorisations.Pictet AM conserve sa sous-pondération des actions américaines. Ce marché lui semble trop fortement valorisé par rapport aux autres places boursières. De plus, la croissance bénéficiaire sera limitée par les hausses salariales et le renchérissement du coût du crédit.Le gérant prend une position vendeuse dans les obligations européennes, pour lesquelles le risque de marché nous semble dissymétrique.Enfin, malgré la faible performance de ces derniers mois, le marché du high yield européen lui semble encore un peu trop cher, et il le sous-pondère.