Bourse de Paris : Après la flambée, les marchés regardent encore vers le haut

Les temps forts économiques du jour

Les séances à plus de 3% de gains à Wall Street ne sont pas légion, aussi les investisseurs savourent-ils celle du vendredi 4 janvier, qui a même vu le Nasdaq 100 flirter avec une hausse de 4,5%. En Europe, la journée fut également prolifique, en témoignent les hausses de 2,7% du CAC40 ou de 3,37% du DAX. Les marchés ont salué une conjonction de facteurs positifs, au premier rang desquels un discours du patron de la banque centrale américaine, qui a singulièrement assoupli sa position en expliquant que la Fed serait pragmatique et réactive si les marchés financiers battaient sérieusement de l'aile. Personne n'en a été étonné, mais le fait que Jerome Powell mette des mots précis sur la stratégie a rassuré les investisseurs. Les oracles du marché ne prédisent plus de hausse de taux cette année. La Fed a-t-elle cédé au court-termisme ? L'avenir le dira.En parallèle, le démarrage des discussions commerciales entre Pékin et Washington aujourd'hui alimente les conversations avec l'espoir d'un compromis entre les deux puissances, pour faire cesser l'escalade des droits de douane, qui commence à faire des dégâts sur les échanges mondiaux. C'est l'un des feuilletons de la rentrée, comme l'est le Brexit et le vote du budget américain. A ce titre, Donald Trump aurait proposé une barrière métallique et plus un mur en béton pour séparer les Etats-Unis du Mexique, pour en réduire le coût. Pas sûr que les Démocrates, qui critiquent davantage le principe que le matériau, s'emparent d'une offre qui ravirait les aciéristes et désespéreraient les cimentiers.En attendant, les indicateurs avancés américains évoluent dans le vert tôt ce matin, tandis que les places européennes sont elles aussi attendues dans le vert . Tokyo a rebondi de 2,4% en clôture.Dès 8h00, place aux commandes d'usines (consensus +0,3%) et aux ventes de détail (consensus -0,3%) en Allemagne, puis aux ventes de détail de la zone euro à 11h00 (consensus +0,3%). Un seul indicateur aux Etats-Unis, l'ISM de services à 16h00 (consensus 60,7).Il faut 1,1423 USD pour 1 EUR ce matin. L'once d'or évolue juste sous les 1 288 USD (+0,36%). Le baril de Brent progresse de 0,5% à 57,723 USD, tandis que le WTI grappille 0,1% à 48,63 USD. L'obligation d'Etat américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,666%, en légère hausse, alors que le 2 ans est stable à 2,49%. Le Bitcoin a repassé vendredi la barre symbolique des 4 000 USD.