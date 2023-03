Lorsque la police de Nashville a annoncé que le tireur qui a tué trois enfants et trois adultes dans une école cette semaine était transgenre, les transgenres du Tennessee se sont préparés à un regain de vitriol dans un État qui a récemment proposé une série de lois antitrans.

Très vite, d'éminents républicains, dont J.D. Vance, sénateur de l'Ohio, et Marjorie Taylor Greene, représentante des États-Unis, ont suggéré dans des messages sur les réseaux sociaux que l'identité sexuelle du tireur pouvait avoir joué un rôle dans les meurtres.

La police a par la suite déclaré qu'elle ne connaissait pas l'identité sexuelle du tireur.

Même avant la fusillade, de nombreux transgenres du Tennessee se sentaient diabolisés par les efforts déployés par leur État pour réglementer la vie des homosexuels et des transgenres, et craignaient de plus en plus pour leur sécurité.

"Ce n'est pas un problème trans, c'est un problème d'armes à feu", a déclaré Mykul Coscia, drag king au Play Dance Bar de Nashville, une boîte de nuit LGTBQ. "Mais ils vont en faire un problème trans.

L'assemblée législative du Tennessee, contrôlée par les républicains, a récemment interdit les soins médicaux visant à affirmer le genre, tels que les bloqueurs de puberté et la thérapie hormonale, pour toute personne de moins de 18 ans, alors que les associations médicales américaines affirment que ce type de traitement peut sauver des vies.

Il a également restreint les spectacles de travestis en public par une loi au libellé ambigu qui entrera en vigueur ce week-end et qui inclut les "imitateurs d'hommes ou de femmes" dans la même catégorie X que les strip-teaseuses. Au fur et à mesure de l'avancement de ce projet de loi, des néonazis armés et d'autres groupes d'extrême droite ont manifesté devant des spectacles de travestis dans l'État.

Les projets de loi du Tennessee s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne anti-trans menée par les républicains des États conservateurs, qui affirment ainsi protéger les enfants.

M. Coscia, dont la fille de 7 ans est scolarisée dans une école de la région de Nashville, a déclaré qu'il n'avait jamais craint que des médecins ou des drag-queens fassent du mal à des enfants. En revanche, il vit dans la crainte des fusillades dans les écoles, qui sont devenues monnaie courante aux États-Unis, où il est facile de se procurer des armes à feu.

L'année dernière, la Cour suprême a déclaré en temps utile que la Constitution américaine protégeait le droit d'un individu à porter une arme de poing en public pour se défendre.

Même s'il possède lui-même une arme à feu, il souhaite que les parlementaires rendent plus difficile l'accès aux armes et interdisent le type de fusil semi-automatique utilisé dans de nombreuses fusillades dans les écoles, y compris celle de lundi à la Covenant School.

La police a identifié le tireur de Nashville comme étant Audrey Elizabeth Hale, et a d'abord indiqué qu'il s'agissait d'une femme. Plus tard dans la journée de lundi, la police a déclaré qu'Audrey Elizabeth Hale était transgenre. Mercredi, les services de police n'étaient plus aussi sûrs.

"Nous ne connaissons pas l'identité sexuelle de la tireuse", a écrit Kristin Mumford, porte-parole de la police, dans un courriel. "Nous savons qu'elle a utilisé des pronoms masculins dans un profil sur les réseaux sociaux.

La grande majorité des fusillades de masse aux États-Unis sont commises par des hommes non trans, selon le Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, un groupe à but non lucratif qui plaide en faveur d'une réglementation plus stricte des armes à feu.

Grayson Collins, un homme trans qui élève une fille de 3 ans avec sa femme dans la banlieue de Nashville, a déclaré que l'identité sexuelle d'un tireur de masse n'avait aucune importance.

"C'est le mal", a-t-il déclaré. "Je me fiche de savoir qui ils sont ou ce qu'ils sont. Vous avez quand même pris la vie de quelqu'un et c'est horrible".

Dawn Bennett est le pasteur de The Table, une congrégation LGBTQ dans une église luthérienne du centre de Nashville, et a passé la journée de mercredi à participer à l'organisation d'une veillée. Les fidèles ont allumé des bougies et un autre pasteur a fait sonner une cloche pendant que le nom de chacune des victimes de la Covenant School était lu à haute voix dans une prière.

"Vous pouvez également prier en écrivant à votre législateur", a déclaré M. Bennett du haut de la chaire. Certains ont ensuite quitté les bancs pour se rendre à un ordinateur portable installé dans le couloir de l'église, où ils pouvaient envoyer une pétition au gouverneur du Tennessee, Bill Lee, un républicain, pour qu'il adopte des "mesures de bon sens en matière de sécurité des armes à feu".

Après le service, Mme Bennett, qui a un fils transgenre, a déclaré qu'un de ses fidèles avait été confronté et "qu'on lui avait dit qu'il en était la cause, que c'était la répudiation par Dieu des homosexuels et que "vous et votre peuple irez en enfer pour l'éternité"", a-t-elle déclaré. "La communauté transgenre va payer cher pour cela.

Deux autres fidèles ont été visés de la même manière, a indiqué Mme Bennett.

La police de Nashville n'a pas immédiatement répondu à une demande d'information de Reuters sur les attaques ou les menaces contre la communauté LGTBQ depuis la fusillade.

En temps utile, chaque fois qu'il y a une fusillade dans une école, Story VanNess dit qu'elle passe des nuits blanches : elle a été enseignante spécialisée dans une école de Knoxville pendant plusieurs années avant de devenir directrice des programmes trans et non-binaires à Knox Pride.

Mme VanNess, à qui les parents de plusieurs jeunes transgenres ont demandé ces derniers mois des conseils sur la manière de fuir le Tennessee, a vécu des exercices et des fermetures dans sa classe. Elle a fait des cauchemars à l'idée d'avoir à déployer la paire de ciseaux tranchants qu'elle avait cachée près de la porte de la classe pour faire face à un agresseur.

"C'est tout simplement dégoûtant et déchirant", a-t-elle déclaré. "Nous avons eu une nouvelle fusillade dans une école, mais comme le tireur était transgenre, l'affaire a été reléguée au second plan pour que les politiciens puissent diaboliser les personnes transgenres. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais une cible.