Des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le bureau du ministre canadien de la Sécurité publique, à Toronto, mardi, pour réclamer la fin d'un traité d'asile entre le Canada et les États-Unis, après que huit personnes sont mortes noyées alors qu'elles tentaient de passer dans le pays.

Ces décès surviennent moins de deux semaines après la modification de l'accord sur les tiers pays sûrs (STCA), qui permet aux demandeurs d'asile de demander l'asile dans le premier pays sûr où ils arrivent.

Les manifestants ont remis une pétition au ministre de la sécurité publique, Marco Mendicino, dont le ministère est responsable des patrouilles frontalières et du maintien de l'ordre au Canada.

Syed Hassan, directeur exécutif de l'Alliance des travailleurs migrants, le groupe qui a organisé la manifestation, a déclaré que la pétition avait recueilli des milliers de signatures appelant à la fin du STCA et demandant le statut de résident permanent pour tous les migrants.

"Les gens continuent de mourir. Le refus du statut de résident permanent est devenu une condamnation à mort dans ce pays", a ajouté M. Hassan.

Le STCA, entré en vigueur en 2004, visait à contrôler la migration des demandeurs d'asile. En vertu de l'accord initial, les demandeurs d'asile qui tentent de passer des États-Unis au Canada ou inversement aux postes-frontières officiels sont refoulés et invités à demander l'asile dans le premier pays "sûr" où ils sont arrivés.

Lorsque les réfugiés ont commencé à entrer au Canada par des points de passage irréguliers, le Premier ministre Justin Trudeau a subi des pressions pour modifier l'accord afin qu'il couvre toute la longueur de la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Les détracteurs de cette politique estiment qu'elle sépare les familles et pousse les immigrants à tenter de franchir la frontière en empruntant des itinéraires informels mortels.

La semaine dernière, huit personnes appartenant à deux familles sont mortes en tentant d'entrer aux États-Unis depuis le Canada en traversant le fleuve Saint-Laurent par bateau près d'Akwesasne, au Québec.

Le Canada et les États-Unis maintiennent que le STCA est le meilleur moyen de gérer la plus longue frontière terrestre du monde.

"Nous savons depuis de très nombreuses années que la création de cet accord rendra nos frontières plus difficiles à franchir et que les gens continueront à traverser, mais qu'ils le feront dangereusement", a déclaré Shalili Konanur, avocate à la South Asian Legal Clinic of Ontario, qui travaille avec des réfugiés sans papiers.

"Quelles preuves supplémentaires devez-vous présenter quelques jours après avoir renforcé l'accord ? Huit personnes sont mortes. Nous savons que ce ne sera pas la dernière fois si nous ne faisons rien", a ajouté Mme Konanur.