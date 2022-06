Après la rencontre avec Lavrov, la Turquie estime que le plan d'exportation de céréales de l'Ukraine est raisonnable

S'exprimant aux côtés du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le Turc Mevlut Cavusoglu a déclaré que leur rencontre à Ankara avait été fructueuse, y compris une volonté perçue de reprendre les négociations entre Moscou et Kiev pour un éventuel cessez-le-feu.

M. Lavrov a déclaré qu'il incombait à l'Ukraine de résoudre le problème des expéditions de céréales en déminant ses ports de la mer Noire et que la Russie ne devait prendre aucune mesure car elle avait déjà pris les engagements nécessaires.

"Nous déclarons quotidiennement que nous sommes prêts à garantir la sécurité des navires quittant les ports ukrainiens et se dirigeant vers (les eaux turques), nous sommes prêts à le faire en coopération avec nos collègues turcs", a-t-il déclaré après les entretiens avec Cavusoglu.

L'Ukraine a déclaré qu'elle avait besoin de "garanties de sécurité efficaces" avant de pouvoir commencer les expéditions, exprimant la crainte que Moscou n'utilise le corridor potentiel pour s'attaquer à son port d'Odessa, dans le sud du pays.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a stoppé les exportations de céréales de Kiev en mer Noire, menaçant une crise alimentaire mondiale. L'ONU a lancé un appel aux deux parties, ainsi qu'à la Turquie, voisin maritime et membre de l'OTAN, pour qu'elles conviennent d'un corridor.

Moscou nie toute responsabilité dans la crise alimentaire internationale, rejetant la faute sur les sanctions occidentales.

Tout accord pourrait impliquer une escorte navale turque pour les pétroliers quittant Odesa et d'autres ports ukrainiens - qui sont actuellement bloqués par la marine russe - et se dirigeant vers les détroits de Turquie et les marchés mondiaux.

M. Cavusoglu a déclaré qu'il pensait que le monde devait travailler ensemble pour ouvrir un passage sûr aux exportations agricoles de l'Ukraine et que la Turquie considérait les demandes russes de lever les restrictions sur ses exportations agricoles comme "très légitimes".

"Diverses idées ont été émises pour l'exportation des céréales ukrainiennes vers le marché et la plus récente est le plan des Nations unies (comprenant) un mécanisme qui peut être créé entre les Nations unies, l'Ukraine, la Russie et la Turquie", a déclaré M. Cavusoglu.

"Nous le considérons comme raisonnable", a-t-il ajouté. "Bien sûr, l'Ukraine et la Russie doivent l'accepter."

M. Lavrov a déclaré que le principal problème était que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy avait "catégoriquement refusé" de résoudre le problème des ports minés.

La Turquie, qui entretient de bonnes relations tant avec Kiev qu'avec Moscou, avait précédemment déclaré qu'elle était prête à assumer un rôle au sein d'un "mécanisme d'observation" basé à Istanbul si un accord était conclu.

La Turquie possède la deuxième plus grande armée de l'OTAN et une importante marine, mais le chef du syndicat ukrainien des négociants en grains a déclaré mercredi qu'Ankara n'était pas assez puissante pour jouer le rôle de garant.