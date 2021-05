Après la volte-face de Tesla, Musk dénonce la consommation énergétique "démente" du bitcoin.

"Les crypto-monnaies sont une bonne idée à de nombreux niveaux et nous pensons qu'elles ont un avenir prometteur, mais cela ne peut pas se faire à grands frais pour l'environnement", a tweeté Musk mercredi.

Il a enchaîné jeudi, en tweetant un graphique de la consommation d'énergie du bitcoin et en disant : "La tendance de la consommation d'énergie au cours des derniers mois est insensée". (https://bit.ly/33BYV8Z)

Tesla a révélé en février qu'elle avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins, la plus grande monnaie numérique au monde, avant d'annoncer qu'elle l'accepterait comme moyen de paiement pour ses voitures électriques en mars. L'entreprise a ensuite déclaré avoir réduit sa position de 10 % au cours du premier trimestre.

Ces annonces ont donné un coup de fouet au marché des cryptomonnaies, faisant grimper le prix du bitcoin d'environ 20 %. Pourtant, elles ont mis en évidence une contradiction apparente avec la réputation du milliardaire Musk en tant que champion des technologies à faible émission de carbone.

Certains investisseurs de Tesla et des défenseurs de l'environnement se sont montrés de plus en plus critiques à l'égard de la façon dont le bitcoin est créé ou "miné" ; des ordinateurs très puissants s'affrontent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes dans le cadre d'un processus à forte intensité énergétique qui repose souvent sur des combustibles fossiles, en particulier le charbon.

Musk a déclaré qu'il soutenait cette préoccupation, en particulier l'utilisation du "charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles".

Tesla conserverait ses avoirs en bitcoins avec le projet d'utiliser la crypto-monnaie dès que l'exploitation minière passera à des sources d'énergie plus durables, a déclaré Musk.

Certains investisseurs ont salué cette volte-face.

"Nous avons été surpris qu'il ait fallu autant de temps à Musk pour reconnaître l'impact néfaste du bitcoin sur l'environnement, mais nous sommes heureux de voir le revirement de la position de Tesla", a déclaré Ben Dear, PDG d'Osmosis Investment Management, qui détient des actions Tesla dans plusieurs portefeuilles.

Il a déclaré que ce revirement "mettra la pression sur les entreprises pour qu'elles réfléchissent à deux fois aux conséquences avant d'accepter le bitcoin comme moyen de paiement", ajoutant que la volatilité du bitcoin le rend commercialement non viable pour une adoption à grande échelle par les entreprises.

HÂTIF ET PRÉCIPITÉ

Meltem Demirors, directeur de la stratégie du gestionnaire d'actifs numériques CoinShares Group, a déclaré qu'il était peu probable que Tesla ait vendu beaucoup de voitures, voire aucune, en utilisant le bitcoin et que le retournement a généré une publicité positive tout en simplifiant les processus de paiement.

"Elon recevait beaucoup de questions et de critiques et cette déclaration lui permet d'apaiser les critiques tout en gardant le bitcoin dans son bilan", a déclaré Demirors.

Mark Humphery-Jenner, professeur associé de finance à l'Université de New South Wales, a déclaré qu'il était plus préoccupé par la prise de décision "très hâtive et précipitée" de la direction de Tesla.

Musk n'a pas précisé dans ses commentaires sur Twitter si des véhicules avaient été achetés avec des bitcoins et Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Musk a réaffirmé qu'il restait un fervent partisan des crypto-monnaies.

"Nous étudions également d'autres crypto-monnaies qui utilisent <1% de l'énergie/transaction du bitcoin", a-t-il tweeté mercredi.

Un jour plus tôt, Musk avait sondé les utilisateurs de Twitter pour savoir si Tesla devait accepter le dogecoin, une monnaie qu'il a contribué à transformer d'une blague en un produit de valeur.

Il a annoncé dimanche que sa société de fusées commerciales SpaceX accepterait le dogecoin comme paiement pour le lancement d'une mission lunaire l'année prochaine - quelques heures seulement après avoir fait chuter la crypto-monnaie en la qualifiant d'"arnaque" lors d'un passage à l'émission "Saturday Night Live".

La domination des mineurs de bitcoins chinois et le manque de motivation pour échanger des combustibles fossiles bon marché contre des énergies renouvelables plus coûteuses pourraient signifier qu'il y a peu de solutions rapides au problème des émissions de la crypto-monnaie.

Des fonctionnaires de Pékin effectuent un contrôle des centres de données impliqués dans le minage de crypto-monnaies afin de mieux comprendre leur impact sur la consommation d'énergie, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier. (Reportage de Hyunjoo Jin à Berkeley, Subrat Patnaik, Ankur Banerjee et Kanishka Singh à Bengaluru, Anna Irrera et Tom Wilson à Londres, Megan Davies à New York, Kevin Buckland à Tokyo ; édition Pravin Char)