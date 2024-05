Le programme phare de coopération économique de la Chine reprend du poil de la bête après une période d'accalmie pendant la pandémie mondiale, avec l'Afrique en point de mire, selon une analyse de Reuters des données relatives aux prêts, aux investissements et aux échanges commerciaux.

Les dirigeants chinois ont cité les milliards de dollars engagés dans de nouveaux projets de construction et les échanges bilatéraux records comme preuve de leur engagement à aider à la modernisation du continent et à favoriser une coopération "gagnant-gagnant".

Mais les données révèlent une relation plus complexe, encore largement extractive et qui n'a pas encore été à la hauteur de certains discours de Pékin sur l'initiative "la Ceinture et la Route", la stratégie du président Xi Jinping visant à construire un réseau d'infrastructures reliant la Chine au reste du monde.

Si les nouveaux investissements chinois en Afrique ont augmenté de 114 % l'année dernière, selon le Griffith Asia Institute de l'université australienne Griffith, ils étaient fortement axés sur les minerais essentiels à la transition énergétique mondiale et aux plans de la Chine visant à relancer sa propre économie en perte de vitesse.

Ces minéraux et le pétrole ont également dominé les échanges. Alors que les efforts pour stimuler les autres importations en provenance d'Afrique, notamment les produits agricoles et les produits manufacturés, s'essoufflent, le déficit commercial du continent avec la Chine s'est creusé.

Les prêts souverains chinois, qui constituaient autrefois la principale source de financement des infrastructures africaines, sont à leur niveau le plus bas depuis vingt ans. Et les partenariats public-privé (PPP), que la Chine a présentés comme son nouveau véhicule d'investissement préféré à l'échelle mondiale, n'ont pas encore trouvé leur place en Afrique.

Il en résulte une relation plus unilatérale que ce que la Chine dit vouloir, une relation dominée par les importations de matières premières africaines et qui, selon certains analystes, contient des échos des relations économiques de l'Europe de l'époque coloniale avec le continent.

"C'est quelque chose que la Grande-Bretagne de la fin du XIXe siècle reconnaîtrait", a déclaré Eric Olander, cofondateur du site web et du podcast China-Global South Project.

La Chine rejette ces affirmations.

"L'Afrique a le droit, la capacité et la sagesse de développer ses relations extérieures et de choisir ses partenaires", a écrit le ministère chinois des affaires étrangères en réponse aux questions de Reuters.

"Le soutien pratique de la Chine à la voie de la modernisation de l'Afrique selon ses propres caractéristiques a été salué par un nombre croissant de pays africains.

UN PIVOT QUI A DU POTENTIEL ?

L'engagement de la Chine en Afrique, qui est au cœur de l'initiative "la Ceinture et la Route" (ICR), a connu une croissance rapide au cours des deux décennies qui ont précédé la pandémie de COVID-19. Les entreprises chinoises ont construit des ports, des centrales hydroélectriques et des chemins de fer à travers le continent, financés principalement par des prêts souverains. Les engagements de prêts annuels ont atteint un pic de 28,4 milliards de dollars en 2016, selon la Global China Initiative de l'université de Boston.

Mais de nombreux projets se sont avérés non rentables. Certains gouvernements ayant du mal à rembourser leurs emprunts, la Chine a réduit ses prêts. Le COVID-19 l'a alors poussée à se replier sur elle-même, et les projets de construction chinois en Afrique ont chuté.

Une reprise des prêts souverains n'est pas attendue.

Les décideurs politiques de Pékin ont plutôt incité les entreprises chinoises à prendre des participations et à exploiter les infrastructures qu'elles construisent pour des gouvernements étrangers. Selon les analystes chinois, l'objectif est d'aider les entreprises à remporter des contrats de plus grande valeur et, en leur donnant une part du jeu, de s'assurer que les projets sont économiquement viables.

La part des prêts accordés à des sociétés à finalité spécifique (SPV), qui constituent sans doute le moyen le plus courant d'investir dans des infrastructures en PPP, a augmenté dans les prêts accordés par la Chine à l'étranger, selon des chiffres communiqués en exclusivité à Reuters par AidData, un centre de recherche de l'université américaine William & Mary.

L'autoroute de Nairobi, un partenariat public-privé de 668 millions de dollars construit et géré par l'entreprise publique China Road and Bridge Corporation (CRBC), pourrait constituer une preuve de concept pour le modèle en Afrique. Depuis son ouverture en août 2022, la route à péage a permis aux navetteurs d'éviter les embouteillages notoires de la capitale kenyane, dépassant les objectifs de recettes et d'utilisation.

L'utilisation quotidienne moyenne en mars était déjà de 57 000 véhicules, dépassant l'objectif d'environ 55 000 véhicules fixé par CRBC pour 2049 dans une présentation de 2019 sur la viabilité économique du projet, dont Reuters a pris connaissance.

Mais peu d'entreprises suivent l'exemple de CRBC en Afrique. Alors qu'à l'échelle mondiale, quelque 45 % des prêts chinois non urgents ont été accordés à des entités ad hoc entre 2018 et 2021, l'année la plus récente pour laquelle les chiffres d'AidData sont disponibles, ce chiffre n'était que de 27 % pour l'Afrique.

Les analystes évoquent un certain nombre de raisons probables, notamment l'absence de cadres juridiques pour les PPP dans de nombreux pays africains et le fait que certaines entreprises chinoises - dont beaucoup sont relativement novices en matière de PPP - estiment que les marchés africains sont risqués.

Le ministère chinois des affaires étrangères n'a pas répondu directement à une demande de commentaire sur les chiffres inférieurs des SPV pour l'Afrique. Il a toutefois déclaré que le gouvernement encourageait les entreprises chinoises à "développer activement de nouveaux modes de coopération", tels que les PPP, afin d'attirer davantage d'investissements privés en Afrique.

UN ENGAGEMENT CROISSANT

Selon le Griffith Asia Institute, l'engagement total de la Chine en Afrique - combinaison de contrats de construction et d'engagements d'investissement - s'est élevé à 21,7 milliards de dollars l'année dernière, ce qui en fait le premier bénéficiaire régional.

Les données de l'American Enterprise Institute, un groupe de réflexion basé à Washington, montrent que les investissements atteindront près de 11 milliards de dollars en 2023, soit le niveau le plus élevé depuis qu'il a commencé à suivre l'activité économique chinoise en Afrique en 2005.

Quelque 7,8 milliards de dollars ont été consacrés à l'exploitation minière, comme la mine de cuivre Khoemacau au Botswana, que la société chinoise MMG Ltd a achetée pour 1,9 milliard de dollars, ainsi que des mines de cobalt et de lithium dans des pays tels que la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.

La recherche de minerais essentiels stimule également la construction d'infrastructures. En janvier, par exemple, les entreprises chinoises se sont engagées à investir jusqu'à 7 milliards de dollars dans les infrastructures dans le cadre d'une révision de leur accord de coentreprise pour le cuivre et le cobalt avec la République démocratique du Congo.

Les puissances occidentales et du Golfe font également la course pour prendre la tête de la transition énergétique mondiale, les États-Unis et les gouvernements européens soutenant le corridor de Lobito, une liaison ferroviaire destinée à acheminer les métaux de la Zambie et du Congo vers la côte atlantique de l'Afrique.

Les dirigeants africains ont toutefois eu du mal à trouver des financements pour d'autres projets prioritaires.

Malgré le succès de la voie express de Nairobi, par exemple, les travaux sur plusieurs routes kenyanes ont été interrompus lorsque le gouvernement a manqué d'argent pour payer les entreprises de construction chinoises.

Lors d'une visite à Pékin en octobre dernier, le président William Ruto a demandé un prêt d'un milliard de dollars pour achever les projets.

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que les discussions sur cette demande étaient en cours. Le ministère kenyan des finances n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La phase finale d'une ligne de chemin de fer devant traverser le Kenya de son principal port à la frontière avec l'Ouganda est dans les mêmes limbes depuis que le financement chinois s'est tari en 2019. L'Ouganda a annulé le contrat pour sa partie de la ligne en 2022, après que les bailleurs de fonds chinois se soient retirés.

Interrogés sur la baisse des prêts destinés aux infrastructures africaines, les responsables chinois mettent en avant le recentrage sur le commerce et l'investissement, arguant que les échanges commerciaux générés par l'initiative BRI stimulent la richesse et le développement de l'Afrique.

Les échanges bilatéraux ont atteint le chiffre record de 282 milliards de dollars l'année dernière, selon les données des douanes chinoises. Mais dans le même temps, la valeur des exportations africaines vers la Chine a chuté de 7 %, principalement en raison de la baisse des prix du pétrole, et son déficit commercial s'est creusé de 46 %.

Les responsables chinois ont cherché à apaiser les inquiétudes de certains dirigeants africains.

Lors d'un sommet à Johannesburg en août dernier, M. Xi a déclaré que Pékin lancerait des initiatives pour soutenir la modernisation de l'industrie manufacturière et de l'agriculture sur le continent - des secteurs que les responsables politiques africains considèrent comme essentiels pour combler les écarts commerciaux, diversifier leurs économies et créer des emplois.

La Chine s'est également engagée à augmenter ses importations de produits agricoles en provenance d'Afrique.

Pour l'instant, ces efforts n'aboutissent pas.

Le Kenya, dont le déficit commercial à l'égard de la Chine est l'un des plus importants d'Afrique, s'efforce d'améliorer son accès au deuxième marché de consommation du monde, en obtenant récemment des avocats et des fruits de mer. Mais la lourdeur des réglementations en matière de santé et d'hygiène fait que les consommateurs chinois restent hors de portée pour de nombreux producteurs.

"Le marché chinois est un nouveau marché", a déclaré Ernest Muthomi, PDG de l'Avocado Society of Kenya. "C'était un défi parce qu'il faut installer l'équipement pour la fumigation.

Sur les 20 milliards de shillings (150,94 millions de dollars) d'avocats exportés l'année dernière, seuls 10 % sont allés en Chine.

Dans l'ensemble, les exportations kenyanes vers la Chine ont chuté de plus de 15 % pour atteindre 228 millions de dollars, selon les données des douanes chinoises, car la baisse de la production de titane a entraîné une diminution des expéditions de ce métal, qui est un produit d'exportation clé pour la Chine.

Mais les produits manufacturés chinois ont continué à arriver.

Cette situation n'est pas viable, a déclaré Francis Mangeni, conseiller au secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine.

À moins que les pays africains n'ajoutent de la valeur à leurs exportations en augmentant la transformation et la fabrication, "nous ne faisons qu'exporter des minéraux bruts pour alimenter leur économie".

(1 $ = 132,5000 shillings kenyans)