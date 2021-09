Après le passage d'Ida, Biden sera mardi à New York et dans le New Jersey

WASHINGTON, 4 septembre (Reuters) - Joe Biden se rendra mardi à Manville, dans le New Jersey, et dans le quartier du Queens à New York pour constater les dégâts dus à la tempête Ida, a annoncé samedi la Maison blanche.

Le président américain s'est déjà rendu vendredi en Louisiane pour prendre la mesure des dégâts provoqués le week-end dernier par le cyclone.

Après avoir fait au moins dix morts et privé d'électricité plus d'un million d'habitants dans le Sud, Ida a poursuivi sa route vers la côte Est et déversé mercredi des pluies torrentielles sur New York et le New Jersey, provoquant des inondations encore plus meurtrières qui ont fait près de 50 morts. (Rédigé par Valerie Volcovici, version française Jean-Stéphane Brosse)