Après le rachat de Musk, l'Inde dit attendre de Twitter qu'il se conforme aux règles locales

En juillet, Twitter a demandé à un tribunal indien d'annuler certaines ordonnances gouvernementales visant à supprimer du contenu de la plate-forme.

Au cours des deux dernières années, les autorités indiennes ont demandé à l'entreprise d'agir sur des contenus tels que des comptes favorables à un État sikh indépendant, des messages supposés avoir diffusé de fausses informations sur les protestations des agriculteurs et des tweets critiquant la gestion par le gouvernement de la pandémie de COVID-19.

"Nos règles et lois pour les intermédiaires restent les mêmes, quel que soit le propriétaire des plateformes", a déclaré Rajeev Chandrasekhar, ministre d'État indien à l'électronique et aux technologies de l'information. "Donc, l'attente de conformité aux lois et règles indiennes demeure."

Interrogé sur ce que le gouvernement pensait de l'interdiction de Twitter pour des personnes telles que l'actrice de Bollywood Kangana Ranaut, M. Chandrasekhar n'a pas répondu directement mais a déclaré que les nouvelles règles informatiques modifiées de l'Inde seraient publiées vendredi ou samedi après des mois de consultation.

Ranaut, qui a été bannie de Twitter l'année dernière pour avoir violé ses règles sur les comportements haineux et abusifs, a pris Instagram vendredi pour applaudir les articles sur le rachat de Musk.

Ranaut, une ardente partisane du Premier ministre indien Narendra Modi, a également partagé des demandes d'utilisateurs qui ont appelé Musk à rétablir son compte Twitter.