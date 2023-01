Après le soulagement de Noël, les détaillants britanniques doivent faire face à la réalité de 2023

À l'approche de Noël, les détaillants européens craignaient que la période commerciale clé ne soit la pire depuis au moins une décennie.

Mais en Grande-Bretagne, malgré un taux d'inflation de 10,7 % et une confiance des consommateurs proche de son plus bas niveau, les détaillants qui ont fait état jusqu'à présent de leurs ventes de Noël, notamment le détaillant de vêtements Next, la chaîne de restauration rapide Greggs et les discounters B&M et Aldi UK, ont enregistré de bonnes performances.

Bien que les grèves des cheminots et des postiers aient perturbé le commerce, Noël 2022 a été le premier à ne pas être affecté par les restrictions COVID-19 depuis 2019 et, malgré les défis permanents liés au coût de la vie, les Britanniques semblent avoir donné la priorité aux dépenses festives.

Mais les perspectives de consommation pour 2023 sont mauvaises, l'organisme de surveillance du budget du gouvernement ayant prédit la plus forte compression du niveau de vie depuis le début des enregistrements dans les années 1950.

Next, souvent acclamé comme un indicateur de l'économie de consommation britannique, a déclaré qu'il s'attendait à une baisse des ventes et des bénéfices en 2023.

La pression exercée sur le budget des ménages britanniques devrait commencer à se faire sentir ce mois-ci avec l'arrivée des factures de cartes de crédit de Noël.

Cette année, les consommateurs britanniques devront faire face à une inflation persistante des produits essentiels, en particulier la nourriture et l'énergie.

Ils devront également faire face à une réduction de l'aide gouvernementale sur les factures d'énergie des ménages et à une augmentation des impôts, tandis que beaucoup devront faire face à des coûts hypothécaires plus élevés à l'expiration de leurs contrats à taux d'intérêt fixe.

BAISSE DES BÉNÉFICES

Les données mensuelles sur les caisses de l'institut d'études de marché Kantar ont déjà montré que les ventes de produits alimentaires de Tesco et Sainsbury ont augmenté respectivement de 6,0 % et 6,2 % au cours du trimestre de Noël, bien que les volumes aient baissé, de sorte que leurs propres mises à jour se concentreront probablement sur les perspectives de bénéfices.

"Nous avons le sentiment que les supermarchés britanniques ont gagné une part globale des dépenses de détail en décembre, car les gens se sont concentrés sur les aliments et les boissons en particulier", a déclaré Clive Black, analyste de Shore Capital.

La plupart des analystes s'attendent à ce que Tesco réaffirme ses prévisions, qui ont été revues à la baisse en octobre, pour un bénéfice d'exploitation ajusté pour la vente au détail de 2,4-2,5 milliards de livres en 2022-23, en baisse par rapport aux 2,65 milliards réalisés en 2021-22.

Les prévisions actuelles de Sainsbury portent sur un bénéfice sous-jacent avant impôts de 630 à 690 millions de livres pour 2022-23, en baisse par rapport aux 730 millions de livres de 2021-22.

Les analystes considèrent que Sainsbury's est davantage confronté à des défis que les autres groupes de supermarchés, car le fait qu'il possède l'activité de marchandises générales Argos l'expose davantage à la pression sur le revenu disponible des consommateurs.

Le groupe d'habillement et d'alimentation Marks & Spencer devrait également annoncer une hausse de ses ventes - les analystes de Barclays prévoient une croissance des ventes au cours du trimestre de Noël de 4,7 % pour l'alimentation et de 5,7 % pour l'habillement et les articles de maison.

Le secteur de l'habillement de M&S aura probablement bénéficié de la vague de froid intense qui a sévi en Grande-Bretagne en décembre et qui, selon Next, a considérablement stimulé les ventes.

Cependant, M&S a déjà prévu une baisse des bénéfices pour l'année 2022-23, après avoir averti en novembre d'une "tempête croissante" de coûts plus élevés et de pression sur le budget des ménages.