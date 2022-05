Après le triomphe des élections aux Philippines, Marcos se rend sur la tombe de son père dictateur

Les images partagées par l'équipe de Marcos mercredi le montrent avec des lunettes de soleil sombres, déposant un bouquet de fleurs sur la tombe de son père dans le cimetière des "héros" de Manille, où le corps a été déplacé en 2016 après que la famille ait gagné une longue bataille pour le droit de l'enterrer aux côtés d'autres présidents.

Les gouvernements précédents avaient refusé de l'enterrer au cimetière en raison de sa brutale période de 20 ans de loi martiale et d'autocratie, qui s'est terminée par son renversement lors du soulèvement du "pouvoir du peuple" en 1986.

Le corps de Marcos avait été conservé dans un mausolée réfrigéré dans sa ville natale de Paoay, dans le nord du pays, jusqu'à ce que le président Rodrigo Duterte approuve l'enterrement avec tous les honneurs militaires.

Une image a semblé montrer Marcos Jr. essuyant des larmes mardi alors qu'il se tenait devant la tombe, où une photo de son père était affichée, ont montré des images sur son compte Twitter.

"Le jeune Marcos est reconnaissant au peuple philippin de lui avoir donné une victoire écrasante et à son père qui (a) été son inspiration tout au long de sa vie et lui a enseigné la valeur et la signification du véritable leadership", indique un communiqué accompagné des images.

Le président élu de 64 ans, plus connu sous le nom de "Bongbong", a remporté l'élection de lundi avec plus du double des voix de son rival le plus proche, obtenant ainsi une majorité absolue dans une élection présidentielle philippine pour la première fois ces dernières années.

Il a juré mardi de travailler pour tout le monde après sa victoire électorale éclatante, et a dit au monde de le juger sur sa présidence, et non sur le passé de sa famille.

Sous la dictature de Marcos, sa famille et ses acolytes ont amassé une fortune mal acquise estimée à 10 milliards de dollars, selon une commission nommée par le gouvernement. Des dizaines de milliers de personnes soupçonnées d'être des rebelles communistes et des ennemis politiques ont été emprisonnées, battues ou tuées.

Marcos a toujours fait l'éloge de son père, le décrivant récemment comme un homme d'État et un "génie politique". Il a décrit son règne comme un "âge d'or" pour les Philippines.

RÉVISION DE L'HISTOIRE

Selon ses détracteurs et ses opposants politiques, la victoire de Marcos est due à une offensive orchestrée sur les médias sociaux, aidée par un réseau d'influenceurs et de blogueurs, visant à dissiper les récits historiques du règne de Marcos et à présenter de nouvelles versions des événements.

La famille a longtemps nié tout acte répréhensible et affirme ne pas s'être engagée dans des campagnes de désinformation.

"La visite fait partie intégrante de la dramaturgie de la famille Marcos", a déclaré Bonifacio Ilagan, qui a été emprisonné et torturé à l'époque de la loi martiale.

"Ce qui va se passer une fois qu'il sera président est clair : La réhabilitation des Marcos et la révision de l'histoire vont être complètes."

Le bureau du président sortant Duterte a déclaré mercredi que l'élection a montré la force de la démocratie philippine.

"Le peuple philippin s'est exprimé et il est maintenant temps de guérir et de s'unir en tant que nation et peuple unique", a déclaré le porte-parole Martin Anadanar.

Le ministre des Affaires étrangères Teodoro Locsin, secrétaire de presse sous la présidence de Corazon Aquino qui a succédé à l'aîné Marcos après qu'il ait été poussé à l'exil, a partagé les images de la visite du président entrant sur le lieu de repos de son père.

"La boucle est bouclée. Il reste au peuple philippin (de) prendre la situation dans le sens de ses intérêts ou de la plier dans ce sens", a déclaré M. Locsin.

"Nous ne sommes que des acteurs sur une scène enfermés dans nos rôles à répéter les mêmes lignes de la même intrigue jusqu'à ce qu'un autre monde vienne à exister."