La course aux armements à travers le détroit de Taiwan et la pression militaire chinoise sur l'île que Pékin considère comme son territoire "sacré" ne devraient pas cesser, quel que soit le vainqueur des élections à Taiwan, qui sont suivies de près.

La Chine a présenté les élections présidentielles et législatives du 13 janvier comme un choix entre la guerre et la paix, avertissant que toute tentative de promouvoir l'indépendance formelle de Taïwan serait synonyme de conflit.

À l'approche du scrutin, la Chine a concentré sa colère sur Lai Ching-te, le candidat à la présidence du parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir, en rejetant ses appels au dialogue, car elle le considère comme un séparatiste.

Le DPP et le principal parti d'opposition de Taïwan, le Kuomintang (KMT), affirment tous deux qu'ils sont les seuls à pouvoir préserver la paix. Ils se sont également engagés à renforcer les défenses de Taïwan et affirment que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.

Le KMT est traditionnellement favorable à des liens étroits avec la Chine, bien qu'il se défende d'être favorable à Pékin.

Wang Zaixi, chef adjoint du bureau des affaires taïwanaises entre 2000 et 2006 et général de division de l'armée chinoise à la retraite, a été cité le mois dernier dans le journal chinois Global Times comme ayant déclaré que M. Lai, du DPP, était un partisan "extrémiste" de l'indépendance.

"S'il est élu, on ne peut exclure la possibilité d'un affrontement militaire de part et d'autre du détroit de Taïwan. Nous devons en être pleinement conscients", a déclaré M. Wang.

Une telle issue pourrait avoir de graves conséquences géopolitiques et économiques, en opposant la Chine aux États-Unis - les deux premières puissances militaires du monde - tout en bloquant des voies de navigation essentielles et en perturbant les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs et en produits de base.

"Je pense qu'ils prendront des mesures plus radicales pour tenter de mettre en garde le nouveau président contre sa future politique à l'égard de la Chine", a déclaré à Reuters l'amiral Lee Hsi-ming, ancien chef militaire de Taïwan, en faisant référence à Pékin.

Les responsables occidentaux de la sécurité tentent d'évaluer dans quelle mesure la Chine pourrait envisager une réaction militaire au résultat de l'élection.

Un responsable, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat car il n'est pas autorisé à parler aux médias, a déclaré que Pékin pourrait attendre et voir, toute réaction forte intervenant après le 20 mai, date à laquelle le prochain président prendra ses fonctions et prononcera un discours d'investiture.

Si le DPP remporte la présidence mais perd la majorité au parlement, cela pourrait également tempérer la réaction de la Chine, étant donné que cela affaiblirait la capacité du DPP à faire passer des lois, a ajouté le fonctionnaire occidental.

Le ministère chinois de la défense, qui a reproché au gouvernement taïwanais d'avoir délibérément "exagéré" une menace militaire de la Chine à des fins électorales, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le porte-parole du ministère taïwanais de la défense, Sun Li-fang, a déclaré aux journalistes que l'évaluation des mesures prises par la Chine ne dépendrait pas de l'existence ou non d'élections.

"Nous examinerons les signes et les intentions de l'ennemi pour fonder notre jugement", a-t-il déclaré.

NOUVEAU STATUT QUO

Après la rencontre des dirigeants chinois et américains à San Francisco en novembre, le président Xi Jinping aurait souligné auprès du président Joe Biden que si Taïwan est la question bilatérale la plus "dangereuse", il a indiqué que la Chine ne se préparait pas à une invasion de Taïwan.

Toutefois, depuis le dernier scrutin présidentiel à Taïwan en 2020, la Chine s'est engagée dans un niveau d'activité militaire sans précédent dans le détroit de Taïwan, notamment en organisant deux séries de jeux de guerre majeurs près de l'île au cours de l'année et demie écoulée.

Les avions à réaction chinois franchissent désormais régulièrement une ligne médiane non officielle dans le détroit, cherchant à épuiser les forces aériennes taïwanaises, bien moins nombreuses, en les obligeant à effectuer des manœuvres répétées.

Certains analystes estiment que la zone contiguë de Taïwan, qui s'étend sur 24 milles nautiques (44 km) au large de ses côtes, sera de plus en plus contestée par l'Armée populaire de libération (APL) dans les années à venir.

Taïwan renforce son blindage.

Un deuxième responsable occidental de la sécurité a déclaré que la Chine était bien consciente que chaque année où elle attend de "résoudre le problème de Taïwan", elle donne à Taipei une nouvelle occasion de renforcer ses défenses.

"Ce n'est pas une bonne chose pour l'Armée populaire de libération (APL)", a déclaré ce responsable.

La défense a occupé une place prépondérante dans la campagne électorale.

Le DPP a évoqué à plusieurs reprises le sous-marin taïwanais, tandis que d'autres programmes d'armement, dont les drones, sont en cours de développement.

Le KMT défend les "3D" - dissuasion, dialogue et désescalade.

Jaw Shaw-kong, candidat à la vice-présidence du KMT, a déclaré le mois dernier que Taïwan devrait accélérer la production de missiles pour montrer qu'elle peut frapper la Chine en cas de guerre, tout en estimant que la Chine devrait autoriser l'entrée d'observateurs militaires taïwanais en signe de bonne volonté et pour atténuer les tensions.

Quel que soit le vainqueur, Taïwan dispose d'un important carnet de commandes d'armes auprès des États-Unis.

Au cours des prochaines années, Taïwan devrait recevoir des armes américaines de pointe, notamment des avions de chasse F-16V, des chars M-1A, des missiles antinavires Harpoon et le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS).

AUTRES OPTIONS

Bien qu'il s'agisse clairement d'une puissance militaire supérieure, les récentes purges au sein de l'APL, qui ont éliminé des généraux de la force des fusées, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi qu'un ancien ministre de la défense, pourraient réduire le risque de conflit.

"Plus ils ont de problèmes, plus ils sont corrompus, mieux c'est pour nous", a déclaré Lee, l'ancien chef militaire de Taïwan. "Je ne pense pas qu'il y aura une invasion à grande échelle dans les prochaines années parce qu'ils ont leurs propres difficultés.

Au cours de la semaine écoulée, M. Xi a prononcé deux discours dans lesquels il a réaffirmé la nécessité d'une "réunification" avec Taïwan. À chaque fois, il n'a pas mentionné le recours à la force, bien que Pékin n'ait jamais renoncé à cette possibilité.

La Chine pourrait également exercer des pressions économiques après les élections, en ciblant un accord commercial signé en 2010 qui, selon Pékin, n'a pas été respecté par Taipei en raison de barrières commerciales déloyales. Pékin pourrait également intensifier ses opérations visant à influencer la population taïwanaise par l'intermédiaire de son département "Front uni".

"La Chine doit être en mesure de diriger et de contrôler la situation à Taïwan, et nous le faisons par divers moyens, pas seulement par un seul", a déclaré Wu Xinbo, professeur à l'université Fudan de Shanghai.