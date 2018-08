Après les incendies, Tsipras promet de démolir les constructions illégales

(.)

ATHÈNES, 7 août (Reuters) - Les autorités grecques vont démolir des milliers de constructions illégales, a promis mardi le Premier ministre Alexis Tsipras après les incendies meurtriers qui ont fait des dizaines de morts fin juillet près d'Athènes et provoqué une crise politique.

Tsipras, dont le gouvernement a été accusé de lenteur face au drame de Mati, s'est engagé à ce que la démolition de 3.200 bâtiments commence sans délai dans la région de l'Attique, dont Athènes fait partie.

Au moins 91 personnes ont péri le 23 juillet dernier dans l'incendie qui a ravagé la station balnéaire de Mati, à l'est d'Athènes, dont beaucoup après avoir été piégées dans un dédale de rues étroites. Certains accès à la mer avaient été murés par des constructions illégale.

"Et ce sera la même chose dans le reste de la Grèce", a ajouté le chef du gouvernement.

"Nous sommes déterminés à ne rien oublier et nous en paierons le prix (politique)", a-t-il dit, affirmant que "le chaos des constructions illégales, qui menace des vies humaines, ne peut plus être toléré".

Les constructions sans permis sont fréquentes en Grèce.

Le drame de Mati a illustré avec violence leurs conséquences potentielles en cas de catastrophe. Il a aussi provoqué une crise politique en Grèce, où le ministre de la Protection civile, le directeur des services de la Protection civile et les chefs de la police et des pompiers ont dû quitter leurs fonctions. (Michele Kambas et Lefteris Papadimas Nicolas Delame et Henri-Pierre André pour le service français)