Après les incendies de Mati, les chefs de la police et des pompiers grecs limogés

ATHENES, 5 août (Reuters) - Les directeurs de la police et des pompiers grecs ont été démis de leurs fonctions dimanche par le gouvernement tandis que la polémique sur l'incendie meurtrier qui a fait au moins 88 morts le mois dernier dans la station balnéaire de Mati ne faiblit pas.

Le communiqué diffusé par les services du Premier ministre Alexis Tsipras ne fait pas directement mention de l'incendie du 23 juillet.

L'opinion publique reproche reproché au gouvernement de ne pas avoir réagi assez rapidement et correctement aux incendies qui ont ravagé un secteur à une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes, le long du littoral, et notamment la localité côtière de Mati.

Le ministre de la Protection civile, Nikos Toskas, a remis sa démission vendredi. (Michele Kambas Eric Faye et Henri-Pierre André pour le service français)