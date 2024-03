La Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle poursuivait la Grèce devant la plus haute juridiction de l'UE pour n'avoir pas révisé ses plans de gestion des risques d'inondation, un outil essentiel permettant aux pays de l'UE de se préparer à faire face aux inondations.

Cette action intervient cinq mois après que les pires pluies qu'ait connues la Grèce ont inondé la plaine fertile de Thessalie, dévastant les cultures et le bétail et soulevant des questions quant à la capacité de ce pays méditerranéen à faire face à un climat de plus en plus erratique.

En vertu des règles de l'UE, les pays doivent mettre à jour tous les six ans leurs plans de gestion des inondations, un ensemble de mesures destinées à les aider à atténuer les risques d'inondation pour les vies humaines, l'environnement et les activités économiques.

L'année dernière, la Commission a officiellement notifié à la Grèce qu'elle devait finaliser ses plans de gestion, mais le pays n'a toujours pas révisé, adopté ou communiqué ses plans de gestion des risques d'inondation, a déclaré la Commission dans un communiqué.

"La Commission estime que les efforts déployés par les autorités grecques ont été insuffisants à ce jour et saisit donc la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Grèce", a-t-elle ajouté.

Le ministère grec de l'environnement n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le mois dernier, la Commission a poursuivi la Bulgarie, Chypre, l'Espagne, l'Irlande, Malte, le Portugal et la Slovaquie pour ne pas avoir respecté leurs obligations respectives en matière de rapports.