Après les pertes de la veille, Wall Street ouvre indécise

New York (awp/afp) - La Bourse de New York, qui a fléchi à l'ouverture mardi après avoir sévèrement trébuché la veille, repartait dans le vert, attentive à la virulence des contaminations dans le monde et aux élections sénatoriales clé en Géorgie.

A 10H40 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,12%, le Nasdaq de 0,14% et le S&P 500 de 0,12%.

La veille, Wall Street avait mal démarré l'année.

Le Dow Jones avait conclu à 30.223,89 points, en repli de 1,25%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait perdu 1,47% à 12.698,45 points. Et l'indice élargi S&P 500 avait abandonné 1,48% à 3.700,65 points.

afp/rp