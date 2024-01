La victoire écrasante de Donald Trump dans l'Iowa souligne l'attrait durable qu'il exerce sur un large éventail d'électeurs républicains, ainsi que le travail de terrain sophistiqué et fondé sur des données de sa campagne. Mais la prochaine course à l'investiture, dans le New Hampshire, permettra de vérifier s'il peut reproduire ce succès dans un État moins conservateur.

Si M. Trump reste le grand favori pour l'investiture du Parti républicain, il a besoin d'une victoire convaincante dans le New Hampshire pour s'assurer que ses rivaux survivants n'ont plus aucun moyen de le devancer. Il pourra alors se tourner vers son adversaire démocrate lors de l'élection du 5 novembre, le président Joe Biden, plus tôt que d'habitude dans le calendrier des primaires.

La victoire de M. Trump lundi soir dans l'Iowa a été très large, l'ancien président ayant remporté la totalité des 99 comtés de l'État, à l'exception d'un seul, y compris dans la banlieue de Des Moines.

Il se rend maintenant dans le New Hampshire, où il sera confronté à un électorat plus diversifié, avec moins de chrétiens évangéliques et une plus grande proportion d'indépendants. M. Trump reste le favori des primaires du 23 janvier dans cet État du nord-est, mais l'ancienne ambassadrice des Nations unies Nikki Haley, qui séduit les électeurs plus modérés, a comblé son retard dans les derniers sondages.

Les électeurs non affiliés sont plus nombreux que les républicains et les démocrates dans le New Hampshire et peuvent voter lors des primaires.

"Trump est le plus fort dans un environnement républicain intensément partisan. Dans la mesure où vous diluez cet environnement, cela lui pose des problèmes", a déclaré Tom Rath, un stratège républicain chevronné du New Hampshire.

Mme Haley, 51 ans, a diffusé de nombreuses publicités télévisées dans le New Hampshire, dont l'une suggère que M. Trump, 77 ans, et M. Biden, 81 ans, ne sont plus dans la fleur de l'âge et qu'ils sont obsédés par de vieux griefs. Elle a également reçu le soutien du gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, qui se joindra à elle lors d'événements au cours de la semaine prochaine.

Mme Haley n'est arrivée qu'en troisième position lors du scrutin de lundi, car M. Trump a remporté presque tous les groupes démographiques, mais elle a reçu une bonne nouvelle qui pourrait présager un meilleur résultat dans le New Hampshire : les sondages ont montré qu'elle avait remporté la plupart des modérés, bien qu'ils ne représentent qu'une infime partie des votants.

UNE "RÉSOLUTION TRANQUILLE

Rick Jarvis, 72 ans, installateur de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, est l'un des trois douzaines de partisans de Trump interrogés par Reuters dans l'Iowa au cours des deux dernières semaines. M. Jarvis a déclaré qu'il soutenait M. Trump parce qu'il pensait qu'il réduirait l'inflation et qu'il limiterait l'immigration.

"Je continue de penser que Donald Trump est la meilleure solution pour remettre ce pays sur les rails", a déclaré M. Jarvis.

Lorsque M. Trump entamera sa dernière campagne dans le New Hampshire avec un meeting à Atkinson mardi soir, l'opération de terrain qui a attiré des électeurs comme M. Jarvis ressemblera à bien des égards à celle de l'Iowa : des bénévoles recueillant des données sur les participants qui seront enregistrées dans une base de données, ce qui permettra d'effectuer un suivi par téléphone et par texto.

Mais contrairement à l'Iowa, où plus de 2 000 capitaines de caucus de Trump ont organisé leurs circonscriptions et cherché à persuader les électeurs par des discours lors de rassemblements dans des églises, des lycées et des centres communautaires lundi soir, dans le New Hampshire, les électeurs voteront individuellement tout au long de la journée de la semaine prochaine.

Les capitaines des caucus de l'Iowa, qui ont reçu des casquettes blanches et dorées en édition limitée et un traitement VIP lors de rassemblements et d'autres événements de la campagne, ont été l'un des piliers de l'effort de vote de Trump dans l'État du Hawkeye. Nombre d'entre eux étaient des pasteurs, ce qui en faisait des leaders naturels au sein de leur communauté, susceptibles d'aider la campagne à cibler le bloc des électeurs évangéliques, si important dans l'Iowa, mais à peine présent dans le New Hampshire, l'État du granit.

Joel Tenney, un évangéliste qui était capitaine de caucus dans la petite ville de Tiffin, estime avoir passé plus de 1 000 appels dans sa région du comté de Johnson, dans l'Iowa, à partir d'une liste d'électeurs fournie par la campagne.

"Notre travail consiste à appeler les gens pour les inciter à se rendre au caucus. Ensuite, lorsqu'ils se rendent au caucus, notre travail consiste à les convaincre de voter pour Trump. C'est exactement ce que j'ai fait", a déclaré M. Tenney, en montrant à Reuters un échange de textos dans lequel il a réussi à inciter un couple malade à se présenter lundi soir. "Un couple que j'ai tiré du lit.

Dans le New Hampshire, la campagne de M. Trump ne pourra pas compter sur des militants comme M. Tenney pour rallier les électeurs et les persuader de prendre leur décision sur le site d'un caucus.

"Il n'y a pas beaucoup de soutien vocal à Trump", a déclaré Gregg Hough, président du parti républicain du comté de Belknap, dans le New Hampshire.

Mais M. Trump dispose d'une solide base de travail et de dirigeants locaux forts dans cet État, a ajouté M. Hough. Il a décrit l'état d'esprit des partisans de M. Trump comme une "détermination tranquille".

UNE OPPORTUNITÉ POUR MME HALEY

Selon le site de sondage 538, M. Trump est en tête dans le New Hampshire avec 43 % des électeurs des primaires qui prévoient de voter pour lui. Haley est en deuxième position avec 30 % de soutien, et le gouverneur de Floride Ron DeSantis est en troisième position avec environ 6 % de soutien.

Dans l'Iowa, M. Trump a battu M. DeSantis, âgé de 45 ans, qui est arrivé en deuxième position, par 30 points de pourcentage.

Le mélange de républicains modérés et d'électeurs indépendants du New Hampshire donne sans doute à Mme Haley sa meilleure chance de ralentir l'élan de M. Trump. Si elle parvient à devancer M. Trump de peu, voire à le battre, l'idée selon laquelle il est inévitable qu'il remporte l'investiture du parti pourrait s'en trouver ébranlée.

Le New Hampshire compte plus de 340 000 électeurs indépendants, soit plus que le nombre de républicains ou de démocrates inscrits.

Dans une course à deux avec Mme Haley, l'institut de sondage de M. Trump a donné ce dernier gagnant à 52 % contre 44 %. La présence de M. DeSantis pourrait toutefois brouiller cette dynamique.

"Elle n'a pas besoin de gagner dans le New Hampshire, mais elle doit terminer en force, de sorte que l'idée qui se dégage du New Hampshire est qu'il s'agit d'une course à deux", a déclaré Jim Merrill, un stratège républicain chevronné de l'État.