Le marché mondial du plomb s'est divisé depuis le début du mois de juin, les prix du Shanghai Futures Exchange (ShFE) ayant largement dépassé ceux du London Metal Exchange (LME).

Le plomb à trois mois du LME a atteint son plus haut niveau en deux ans, à savoir 2 359 dollars la tonne métrique, en mai, mais il s'est ensuite replié à 2 190 dollars et n'a augmenté que de 4,3 % par rapport au début de l'année.

Le prix équivalent à Shanghai a atteint son plus haut niveau en six ans et a augmenté de 12,4 % depuis le début du mois de janvier.

La divergence est plus prononcée au comptant, la courbe à terme du LME étant en contango et celle de Shanghai en déport.

La situation contrastée des deux marchés pour le métal de la batterie découle de la distribution des stocks. Le réseau d'entrepôts du LME est inondé de métal, tandis que Shanghai est pris dans un resserrement continu.

FESTIN ET FAMINE

Les stocks de plomb du LME ont plus que doublé au cours du premier trimestre 2024, atteignant le 2 avril 275 925 tonnes, un niveau inégalé depuis 11 ans.

Le chiffre principal a depuis glissé à 208 525 tonnes, mais il y a un mouvement continu car les financiers des stocks recherchent des options de stockage moins chères, ce qui est en soi un signe certain d'un marché sur-approvisionné.

L'essentiel de l'afflux de cette année a été constitué par le métal indien, qui représentait 46 % des stocks garantis à la fin du mois de juin, contre 24 % au début de l'année.

Il convient de noter qu'il y avait encore 140 700 tonnes de stocks non garantis à la fin du mois de mai, dont la plupart se trouvaient à Singapour, le centre actuel de l'activité des stocks de plomb du LME.

Les entrepôts du LME à Singapour ont enregistré 63 000 tonnes de nouvelles activités de warrantage en juin et juillet, ce qui suggère qu'une grande partie de ce tonnage hors-warrant s'y trouve encore.

Les stocks du ShFE, en revanche, totalisent un volume relativement modeste de 59 408 tonnes, ce qui représente une augmentation marginale de 6 524 tonnes depuis le début de l'année.

SHANGHAI SHORT

L'intérêt ouvert du marché sur le contrat de plomb du ShFE s'est maintenu à des niveaux élevés, enregistrant un record de 215 224 contrats à la mi-juin.

Il s'élève actuellement à 184 625 contrats, contre 69 000 en mars dernier.

L'augmentation de l'activité commerciale a coïncidé avec un net resserrement de la structure de l'écart temporel de Shanghai, avec des dérogations allant jusqu'au mois de juin de l'année prochaine.

Les détenteurs de positions courtes ont manifestement du mal à trouver suffisamment d'unités à livrer aux entrepôts de la bourse, bien que l'on s'attende à ce que davantage de métal arrive à l'expiration du contrat de juillet.

L'étroitesse de la bourse reflète une pénurie de matériaux provenant des fonderies primaires et secondaires sur le marché intérieur. Selon le fournisseur de données local Shanghai Metal Market (SMM), les transactions physiques au comptant s'effectuent à un prix supérieur au prix au comptant élevé du ShFE.

La production chinoise de plomb primaire a chuté de 4,7 % et la production secondaire de 8,5 % au cours du premier semestre de l'année, selon SMM, ce qui reflète des pénuries de concentrés miniers et de déchets de batteries.

Les importations de concentrés ont chuté de 13 % pour atteindre 418 500 tonnes entre janvier et mai, les fonderies de première fusion s'approvisionnant en déchets de batteries au détriment des raffineurs de seconde fusion.

FLUX INVERSÉ

Le déséquilibre entre un marché occidental bien approvisionné et un marché chinois tendu est aux antipodes de la situation qui prévalait il y a quelques années.

L'impact destructeur du COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement a entraîné une réduction des stocks du LME à moins de 50 000 tonnes en 2021, avec une montée en flèche des primes physiques, les acheteurs ayant du mal à se procurer le métal disponible. Les stocks du ShFE, en revanche, ont dépassé les 200 000 tonnes en septembre de la même année.

Le déséquilibre est-ouest a ouvert une fenêtre d'arbitrage à l'exportation par laquelle les fonderies chinoises ont expédié l'offre nécessaire vers les marchés occidentaux.

La Chine est passée du statut d'importateur net de plomb affiné au cours de la période 2017-2020 à celui d'exportateur net important au cours des années suivantes.

Les flux sortants nets ont totalisé 93 000 tonnes en 2021 et sont passés à 115 000 tonnes en 2022 et à 185 000 tonnes l'année dernière.

Les exportations ont sensiblement ralenti cette année, le total de janvier-mai chutant de 76 % en glissement annuel pour atteindre seulement 14 500 tonnes.

La surperformance actuelle de Shanghai par rapport à Londres a ouvert la voie à un arbitrage rentable en matière d'importations, et des signes indiquent que les flux commerciaux sont sur le point de s'inverser.

Cette semaine a été marquée par une vague d'annulations de stocks au LME, 29 425 tonnes étant préparées pour le chargement physique.

Le spread de référence cash-to-three-months < CMPB0-3> s'est fortement contracté pour atteindre un contango de 22 dollars par tonne, contre plus de 60 dollars le mois dernier.

Il est possible, bien sûr, qu'il s'agisse simplement d'une fuite de métal vers un stockage moins cher au LME, mais cela a clairement pris le marché londonien au dépourvu.

Il est tout à fait possible que cette tranche de plomb ne réapparaisse pas dans un autre entrepôt du LME dans un avenir proche, mais qu'elle soit embarquée pour un voyage sans retour vers la Chine.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.