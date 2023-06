Après un début de semaine de négociations mouvementé, quelque 170 pays se sont mis d'accord pour élaborer, d'ici au mois de novembre, une première version de ce qui pourrait devenir, d'ici à la fin de l'année prochaine, le premier traité mondial visant à réduire la pollution par les matières plastiques.

Des délégations nationales, des ONG et des représentants de l'industrie se sont réunis à Paris cette semaine pour le deuxième cycle de négociations des Nations unies en vue d'un pacte juridiquement contraignant destiné à enrayer l'explosion des déchets plastiques, qui devraient presque tripler d'ici à 2060, la moitié d'entre eux finissant dans des décharges et moins d'un cinquième étant recyclés, selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques datant de 2022.

Bien que la première moitié des cinq jours de négociations ait été consacrée à des questions de procédure, les délégations se sont divisées en deux groupes pour discuter de l'éventail des mesures de contrôle pouvant être prises pour mettre un terme à la pollution plastique, ainsi que de la question de savoir si les pays devraient élaborer des plans nationaux ou fixer des objectifs mondiaux pour s'attaquer au problème.

À la clôture de la session, vendredi, les pays ont convenu de préparer un "projet zéro" de texte qui deviendrait un traité juridiquement contraignant sur les plastiques et de travailler, entre les sessions de négociation, sur des questions clés telles que le champ d'application et les principes du futur traité.

Le texte du "projet zéro" refléterait les options issues des positions très diverses des différents pays d'ici le début du prochain cycle de négociations qui se tiendra à Nairobi, au Kenya, en novembre.

"Au début de cette session, je vous ai demandé de faire en sorte que Paris compte. Vous l'avez fait en nous donnant collectivement un mandat pour un projet zéro et des travaux intersessions", a déclaré Jyoti Mathur-Filipp, secrétaire exécutif du Comité intergouvernemental de négociation (CIN) sur la pollution plastique, lors de la séance plénière de clôture.

Le début des négociations a été embourbé par plus de deux jours consacrés aux règles de procédure des pourparlers.

L'Arabie saoudite, la Russie et la Chine se sont opposées à ce que les décisions relatives au traité soient adoptées par un vote à la majorité plutôt que par consensus. Un consensus donnerait à un ou quelques pays la possibilité de bloquer l'adoption.

Marian Ledesma, militant de Greenpeace Philippines, a déclaré à Reuters que si le processus du CNI permettait une adoption par consensus plutôt que par vote majoritaire, cela "bloquerait un grand nombre de dispositions importantes".

"Le vote permet au plus grand nombre possible d'États de soutenir le traité et d'aller de l'avant", a-t-elle déclaré.

La question n'a pas encore été entièrement résolue et sera soulevée lors du prochain cycle de négociations.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les négociateurs ont pu avancer sur le fond des discussions, exposant leurs positions sur le plafonnement de la production de plastique, la réduction des plastiques "problématiques" et la question de savoir si le traité doit fixer des objectifs nationaux ou permettre aux pays d'établir leurs propres plans.

"Nous n'avons pas de temps à perdre. Maintenant, nous avons moins de temps à perdre", a déclaré le représentant de Samoa au nom des petites nations insulaires lors des pourparlers de mercredi, ajoutant que les États insulaires sont confrontés aux méfaits d'une mauvaise gestion des déchets et d'une surproduction de plastique.

Un groupe informel de pays appelé "High Ambition Coalition", qui comprend des pays de l'UE ainsi que le Japon, le Chili et des nations insulaires, souhaite que des objectifs globaux soient fixés pour réduire la production de plastique et la pollution, et que des restrictions soient imposées sur certains produits chimiques dangereux.

Des pays comme les États-Unis et l'Arabie saoudite ont privilégié des plans nationaux plutôt que des objectifs mondiaux pour s'attaquer au problème.

Tadesse Amera, coprésident du Réseau international pour l'élimination des polluants, a déclaré qu'en raison de l'inquiétude croissante du public face à la crise de la pollution plastique, les négociations doivent déboucher sur un accord solide.

"Les enjeux sont importants, mais nous sommes optimistes car les délégués sont de plus en plus conscients de la nécessité d'un contrôle mondial des substances chimiques contenues dans les plastiques et d'une limitation de la production de plastique", a-t-il déclaré.